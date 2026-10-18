https://mehrnews.com/x3dn2H ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ کد مطلب 6982141 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱ فریاد خونخواهی رهبر شهید در تجمع شبانه مردم کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه در دویست و سی و دومین تجمع شبانه با نوای مهدی رسولی، فریاد خونخواهی رهبر شهید سر دادند. دریافت 32 MB کد مطلب 6982141 کپی شد مطالب مرتبط دویستوبیستوهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار خواهد شد صد و نود و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه موج ۱۷۶ اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه یکصد و پنجاه و یکمین شب «نحن منتقمون» در کرمانشاه یکصد و پنجاه و دومین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه برچسبها مهدی رسولی انقلاب اسلامی ایران رهبر شهید پرچم خونخواهی رهبر شهید کرمانشاه
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