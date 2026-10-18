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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

فریاد خونخواهی رهبر شهید در تجمع شبانه مردم کرمانشاه

فریاد خونخواهی رهبر شهید در تجمع شبانه مردم کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در دویست و سی و دومین تجمع شبانه با نوای مهدی رسولی، فریاد خونخواهی رهبر شهید سر دادند.

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کد مطلب 6982141

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