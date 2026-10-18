مقاومت عراق: ۶ پهپاد آمریکایی حریم هوایی چهار استان عراق را نقض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۶ فروند پهپاد آمریکایی از نوع «ام‌کیو-۹» روز شنبه گذشته حریم هوایی عراق را نقض کرده و بر فراز استان‌های الانبار، بغداد، کربلا و صلاح‌الدین پرواز کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، آمریکا با وجود خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظامی داخل عراق، همچنان به نقض حریم هوایی این کشور ادامه می‌دهد و این پروازها از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن انجام می‌شود.

مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد که به‌صورت روزانه شمار موارد نقض حریم هوایی این کشور را که به پهپادهای آمریکایی نسبت داده می‌شود، اعلام می‌کند و ادامه این پروازها را نشانه تداوم نقض حاکمیت عراق از سوی واشنگتن می‌داند.

گروه‌های مقاومت بارها نسبت به تداوم پروازهای نظامی آمریکا بر فراز عراق اعتراض کرده و آن را نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته‌اند.