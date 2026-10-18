  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰

مقاومت عراق: ۶ پهپاد آمریکایی حریم هوایی چهار استان عراق را نقض کردند

مقاومت عراق: ۶ پهپاد آمریکایی حریم هوایی چهار استان عراق را نقض کردند

مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد: ۶ فروند پهپاد آمریکایی از نوع «MQ-۹» روز شنبه گذشته حریم هوایی چهار استان این کشور را نقض کرده و بر فراز مناطق مختلف عراق به پرواز درآمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۶ فروند پهپاد آمریکایی از نوع «ام‌کیو-۹» روز شنبه گذشته حریم هوایی عراق را نقض کرده و بر فراز استان‌های الانبار، بغداد، کربلا و صلاح‌الدین پرواز کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، آمریکا با وجود خروج نیروهای خود از پایگاه‌های نظامی داخل عراق، همچنان به نقض حریم هوایی این کشور ادامه می‌دهد و این پروازها از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن انجام می‌شود.

مقاومت اسلامی عراق تأکید کرد که به‌صورت روزانه شمار موارد نقض حریم هوایی این کشور را که به پهپادهای آمریکایی نسبت داده می‌شود، اعلام می‌کند و ادامه این پروازها را نشانه تداوم نقض حاکمیت عراق از سوی واشنگتن می‌داند.

گروه‌های مقاومت بارها نسبت به تداوم پروازهای نظامی آمریکا بر فراز عراق اعتراض کرده و آن را نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته‌اند.

کد مطلب 6982151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها