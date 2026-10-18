ثبت اطلاعات ۵۵ هزار خانوار آذربایجان غربی در سرشماری عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا علی نژاد روز یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: شناسایی خام فروشی مواد معدنی، تجارت مرزی و هدررفت محصولات کشاورزی سه مسئله اولویت دار آذربایجان غربی درطرح آمایش است.

وی افزود: طرح میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با مشارکت ۱۰۴ مامور آمارگیر برای پوشش ۵۵ هزار خانوار استان ازاول آبان همزمان با سراسر کشور دراین استان اجرا می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: ظرفیت‌ های انسانی استان باید به درستی شناسایی تا زمینه تداوم موفقیت‌ها وکسب افتخارات بیشتر فراهم شود.

رضا رحمانی افزود: اطلاعات صحیح، مبنای تصمیم گیری‌های دقیق تر، توزیع عادلانه امکانات وبرنامه ریزی موثر برای توسعه استان است واز این رو دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید با آمادگی کامل دراجرای این طرح همکاری کنند.

وی با بیان اینکه با تزریق بودجه‌های دولتی اتمام طرح های نیمه تمام امکان پذیر نیست برلزوم توجه ویژه بر اجرای مولد سازی اموال مازاد تأکید کرد و گفت: چنانچه ازاین طریق تأمین اعتبار نشود، طرحها همچنان نیمه تمام باقی خواهند ماند.

رحمانی با بیان اینکه یکی از طرح هایی که باید مورد توجه جدی تامین مالی قرار گیرد، بیمارستان ۴۵۰ تختخوابی ارومیه است، اضافه کرد: علاوه بر آن برخی طرح های بزرگ دیگر که سال های زیادی از اجرای آنها می گذرد هم باید با روش های تامین مالی، به سرعت به مرحله افتتاح برسند.

وی همچنین از ابلاغ ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل قانون تجارت مرزی برای استان و شهرستان های مرزی سه گانه خبر داد و اضافه کرد: ۶۰ درصد این مبلغ باید برای معیشت مرزنشینان استفاده شود.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: باید این مبلغ برای توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در مناطق مرزی اختصاص یابد.