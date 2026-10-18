به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده روز یکشنبه در قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بازار خوی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول در کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف ‌کنندگان، از رسیدگی ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز خبر داد.

وی رسیدگی به پرونده‌ های تعهدات ارزی را از مهم ‌ترین چالش‌های حوزه قاچاق کالا و ارز در کشور و استان دانست و گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از کارت‌ های بازرگانی اقدام به واردات و صادرات کرده‌اند، اما ارز حاصل از فعالیت‌های تجاری خود را به دولت بازنگردانده‌اند.

نجف زاده افزود: در این زمینه پرونده‌های متعددی در سطح استان و شهرستان خوی تشکیل شده است که با اولویت ویژه و با هدف بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور رسیدگی می‌ شوند.

وی همچنین از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق طلا و نقره و تخلفات مربوط به ثبت‌ نشدن اطلاعات کالاهای مشمول در سامانه‌های قانونی خبر داد و گفت: کالاهایی مانند شکر و کاغذ از اقلامی هستند که اطلاعات خرید، فروش، حمل و نگهداری آنها باید مطابق ضوابط در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت شود و ثبت‌نشدن این اطلاعات، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند مشمول مقررات قاچاق کالا باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اشاره به سهم شهرستان خوی از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز استان خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ درصد از مجموع پرونده‌های قاچاق کالا و ارز آذربایجان‌غربی مربوط به شهرستان خوی است و ماهانه به‌طور میانگین ۶۵ تا ۷۰ پرونده در این حوزه وارد شعب تعزیرات حکومتی شهرستان می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد

فرماندار ویژه خوی هم در این نشست گفت: مدیران بایدبرای شناسایی مشکلات بازار، مدیریت قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات، اقدامات لازم را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

علی علائی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی دستگاه‌های مسئول در بازار گفت: همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط باید با آمادگی کامل در صحنه حضور داشته باشند و فرمانداری و مجموعه قضایی نیز از اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی نظارت و بازرسی حمایت می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: مدیران باید با بصیرت، آمادگی و روحیه جهادی در میدان خدمت به مردم حضور داشته باشند و برای شناسایی مشکلات بازار، مدیریت قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات، اقدامات لازم را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

فرماندار ویژه خوی، حضور میدانی مدیران را در پیشگیری از تخلفات و ساماندهی بازار مؤثر دانست و تصریح کرد: برخورد با متخلفان باید در چارچوب قانون انجام شود و قرارگاه نظارت بر بازار نیز با جدیت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در ادامه این برنامه، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان خوی برگزار شد و با قدردانی از خدمات میثم علیزاده، مهرداد شاکر صدقیانی به‌عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.