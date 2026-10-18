به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه یکشنبه در پیامی با ابراز تأسف از اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی و رفتارهای توهین‌آمیز گزارش‌شده علیه بازیکنان و هواداران تراکتور، اظهار کرد: ناراحتی و دلخوری مردم آذربایجان و هواداران این تیم را درک می‌کنیم و پیگیری حقوق قانونی تراکتور و صیانت از حرمت هواداران آن را وظیفه خود می‌دانیم.

وی با اشاره به جایگاه تراکتور در میان مردم آذربایجان گفت: این باشگاه فراتر از یک مجموعه ورزشی، بخشی از هویت اجتماعی و تعلق خاطر مردم منطقه و سرمایه‌ای ارزشمند برای نشاط اجتماعی و همبستگی ملی است. از این رو، هرگونه بی‌احترامی به بازیکنان، هواداران و هویت فرهنگی آنان می‌تواند موجب رنجش مردم شود و این احساسات باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت برخورد با رفتارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق ورزشی تصریح کرد: فوتبال باید بستری برای دوستی، رقابت جوانمردانه و احترام متقابل باشد و توهین، نفرت‌پراکنی و رفتارهای تبعیض‌آمیز با اصول و روح ورزش سازگاری ندارد.

سرمست از وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی خواست اتفاقات رخ‌داده در این دیدار را به‌صورت دقیق و بی‌طرفانه بررسی کنند و در صورت احراز تخلف، تصمیمی عادلانه و بازدارنده بگیرند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتیجه رسیدگی تأکید کرد و گفت: بررسی نتیجه مسابقه نباید باعث نادیده‌گرفتن رفتارهای توهین‌آمیز شود؛ بلکه حقوق قانونی تراکتور و حرمت هواداران این تیم باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر حفظ همبستگی مردم آذربایجان و گیلان

استاندار آذربایجان‌شرقی با قدردانی از نقش بخش خصوصی در حمایت از باشگاه تراکتور، سرمایه‌گذاری در ورزش را از عوامل مؤثر در توسعه این حوزه و تقویت نشاط اجتماعی دانست.

سرمست در عین تأکید بر پیگیری حقوق تراکتور، خواستار پرهیز از تعمیم رفتارهای نادرست برخی افراد به مردم گیلان و همه هواداران ملوان شد و خاطرنشان کرد: مردم آذربایجان و گیلان از پیوندهای دیرینه و محترمانه برخوردارند و حفظ این ارتباطات در کنار پیگیری قانونی حقوق تراکتور اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: در کنار مردم آذربایجان و هواداران تراکتور هستیم و موضوع را تا مشخص‌شدن نتیجه رسیدگی از مجاری قانونی پیگیری خواهیم کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی اجرای برابر قانون و رعایت حرمت مردم را از عوامل مؤثر در حفظ اعتماد عمومی و انسجام ملی دانست.