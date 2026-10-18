به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سید عبدالله سیادتی اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی یک کودک ۸ ساله، اقدامات پلیس برای یافتن وی آغاز شد و این کودک صحیح و سالم پیدا و به خانواده‌اش تحویل داده شد.

وی در ادامه افزود: در پرونده‌ای دیگر، سه پسر حدوداً ۱۳ ساله مفقود شده‌اند که تلاش مأموران انتظامی برای یافتن آنان با جدیت ادامه دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد در پایان از خانواده‌ها خواست با حفظ ارتباط مؤثر با فرزندان، نظارت بر رفت‌وآمدهای آنان و آموزش نکات ایمنی، برای پیشگیری از حوادث ناگوار اهتمام بیشتری داشته باشند.