کریمیان: چرا تصاویر دوربین پشت دروازه از صحنه پنالتی پخش نشد؟

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کریمیان، سرپرست تیم فوتبال سپاهان، پس از تساوی این تیم مقابل شمس‌آذر قزوین در جمع خبرنگاران درباره صحنه داوری مسابقه اظهار کرد: نمی‌خواهم درباره عملکرد داور قضاوت کنم و کارشناسان داوری باید در این زمینه نظر بدهند؛ اما این پرسش مطرح است که چرا با وجود بازبینی چنددقیقه‌ای صحنه در اتاق کمک‌داور ویدئویی (VAR)، تصاویر دوربین پشت دروازه پخش نشد.

وی با اشاره به تصاویر منتشرشده از این صحنه در رسانه‌ها افزود: اکنون تصاویر مختلفی از صحنه در خبرگزاری‌ها منتشر شده و به نظر می‌رسد لازم است درباره علت پخش‌نشدن تصاویر دوربین پشت دروازه توضیح داده شود.

کریمیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به شرایط بازیکنان پس از مسابقه و عدم مصاحبه آنان گفت: بازیکن بلافاصله پس از بازی ممکن است به دلیل هیجان و بالا بودن ضربان قلب، مقابل دوربین حرفی بزند که نیاز به تأمل داشته باشد. من حدود ۱۰ دقیقه در رختکن با بازیکنان صحبت‌ کردم و از او خواستم فعلاً درباره این مسائل صحبت نکنند.