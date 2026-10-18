https://mehrnews.com/x3dn39 ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۴ کد مطلب 6982164 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۴ دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه خمین- در این ویدئو دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6982164 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۳۰ مردم محلات در لبیک به فرمان رهبری ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما