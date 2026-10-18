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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۴

دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه

دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه

خمین- در این ویدئو دویست و سی و دومین اجتماع پرشور شبانه مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6982164

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