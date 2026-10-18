به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی یکشنبه شب با حضور در حوزه هنری از نمایشگاه «سرخ مثل آسمان» بازدید کرد و در جریان گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به نقش ماندگار هنر در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها اظهار کرد: هنر، کارها را ماندگار می‌کند و ضروری است تولید آثار هنری در مسیر اهداف انقلاب اسلامی بیش از پیش گسترش یابد.

سردار آتانی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر بهره‌گیری از ظرفیت هنر در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم جدی این مسیر تأکید کرد.