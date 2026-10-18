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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۲

سردار آتانی: هنر، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب را ماندگار می‌کند

سردار آتانی: هنر، ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب را ماندگار می‌کند

قزوین- فرمانده سپاه صاحب الامر(عج)قزوین با تأکید بر نقش هنر در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها، خواستار گسترش تولید آثار هنری در راستای اهداف انقلاب اسلامی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی یکشنبه شب با حضور در حوزه هنری از نمایشگاه «سرخ مثل آسمان» بازدید کرد و در جریان گزارش عملکرد یک‌ساله این مجموعه قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به نقش ماندگار هنر در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها اظهار کرد: هنر، کارها را ماندگار می‌کند و ضروری است تولید آثار هنری در مسیر اهداف انقلاب اسلامی بیش از پیش گسترش یابد.

سردار آتانی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر بهره‌گیری از ظرفیت هنر در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم جدی این مسیر تأکید کرد.

کد مطلب 6982166

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