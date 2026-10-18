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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۴

۴۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی محور شهید کلانتری اختصاص یافت

۴۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی محور شهید کلانتری اختصاص یافت

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی از اجرای پروژه ساماندهی و روکش آسفالت محور شهید کلانتری در قالب سه قرارداد به ارزش ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای روکش آسفالت باندهای رفت و برگشت، احداث ۱۶.۵ کیلومتر نیوجرسی، تعمیر و اجرای دال‌های بتنی در ۹۰ دستگاه سازه، بتن‌ریزی ۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی و خط‌کشی ۱۸ کیلومتر از مسیر، از مهم‌ترین اقدامات این پروژه است.

وی افزود: ساماندهی محدوده ایست بازرسی، شامل جدول‌گذاری ۵۷۰ متر، زیرسازی و روکش آسفالت ۵۰۰ متر و اصلاح تجهیزات ایمنی نیز در چارچوب این طرح اجرا شده است.

شکری تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی راه‌ها با جدیت دنبال می‌شود و ساماندهی محور شهید کلانتری نیز در راستای بهبود کیفیت تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارکرد مجموع سه قرارداد تاکنون ۳۱۳ میلیارد تومان بوده و ۱۸۳ میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت شده است.

کد مطلب 6982167

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