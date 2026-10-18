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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۷

مسکو: فرانسه در برخورد با ناآرامی‌ها معیارهای دوگانه دارد

مسکو: فرانسه در برخورد با ناآرامی‌ها معیارهای دوگانه دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، با انتقاد از مواضع ماکرون درباره برخورد با عاملان ناآرامی‌ها در فرانسه گفت: پاریس رویکردی دوگانه در قبال اعتراضات داخلی و تحولات کشورهای دیگر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، از مواضع «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، درباره برخورد با عاملان خشونت‌ها و ناآرامی‌های اخیر انتقاد کرد.

زاخارووا گفت: فرانسه در برخورد با ناآرامی‌ها در داخل خاک خود و اعتراضات در کشورهای دیگر، رویکردهای متفاوتی در پیش می‌گیرد.

وی با اشاره به مواضع مقام‌های فرانسوی در قبال ناآرامی‌های پاریس افزود: در چنین شرایطی، برخورد قاطع و محکومیت خشونت‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد، اما کشورهای دیگر به دلیل برخورد با اعتراضات داخلی خود با انتقاد مواجه می‌شوند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر ضرورت به‌کارگیری معیارهای یکسان در قبال اعتراضات و ناآرامی‌ها تأکید کرد و گفت: کشورهای غربی از موضوع حقوق بشر به‌عنوان ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل استفاده می‌کنند.

کد مطلب 6982168

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