حداد: وحدت و انسجام ملی، محور برگزاری انتخاباتی امن و پرشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حداد روز بکشنبه در جلسه ستاد امنیت انتخابات استان با تأکید بر ضرورت وحدت رویه، هم‌افزایی و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی گفت: برگزاری انتخاباتی امن، سالم و قانونمند، نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌های مسئول، ایفای دقیق وظایف قانونی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود است.

رئیس ستاد امنیت انتخابات آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت تحقق چهار مؤلفه امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت، انتخابات را جلوه‌ای از جمهوریت نظام و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور دانست و افزود: صیانت از آرای مردم، فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده و ایجاد فضایی امن، آرام و رقابتی، نقش مهمی در تقویت همدلی اجتماعی و تحکیم پیوند مردم و نظام دارد.

حداد بر ضرورت تبادل مستمر اطلاعات، آمادگی همه‌ جانبه دستگاه‌ها و پیگیری به‌ موقع مسائل احتمالی تأکید کرد و یادآور شد: همه بخش‌های مسئول با تقویت همبستگی اجتماعی و هماهنگی عملیاتی، زمینه برگزاری انتخاباتی شایسته، قانونمند و پرشور را فراهم کنند.

در این جلسه اعضای ستاد گزارشی از آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های مسئول ارائه کرده و فرماندار نقده نیز تمهیدات پیش‌بینی شده برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بیان کرد.