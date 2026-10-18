به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد فلاح، شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی خطاب به مردم کردستان، با اشاره به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: دشمنان با برنامه‌ریزی برای ایجاد ناامنی و تضعیف کشور وارد میدان شدند، اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، استمرار زندگی، حفظ انسجام ملی و ایستادگی مردم ایران در برابر فشارهاست.

وی با بیان اینکه حضور در جمع مردم کردستان و سخن گفتن از حرم مطهر امام رضا(ع) برای او مایه افتخار است، افزود: گاهی شنیدن صلوات خاصه امام رضا(ع) و مشاهده تصاویر گنبد و صحن و سرای رضوی، دل انسان را بی‌تاب زیارت می‌کند و پیوند معنوی مردم با این آستان مقدس را یادآور می‌شود.

رئیس اداره مراسمات و آیین‌های حرم رضوی با اشاره به آیات قرآن کریم و داستان زندگی پیامبران الهی اظهار کرد: قرآن کریم با بیان سرگذشت پیامبرانی همچون حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع)، تنها به روایت تاریخ نمی‌پردازد، بلکه درس‌هایی درباره اراده الهی، حفظ اولیای خدا و سرنوشت تقابل حق و باطل به انسان می‌آموزد.

فلاح با اشاره به ماجرای حضرت مریم(س) و تولد حضرت عیسی(ع) گفت: با وجود توطئه‌ها و تلاش دشمنان برای مقابله با پیامبران الهی، اراده خداوند بر حفظ و حمایت از بندگان برگزیده خود قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ماجرای حضرت موسی(ع) نیز فرعون با وجود تصمیم برای کشتن نوزادان بنی‌اسرائیل، شاهد آن بود که همان کودکی که قصد نابودی‌اش را داشت، در محیط حکومت خودش رشد کرد. این ماجراها نشان می‌دهد که اراده الهی فراتر از محاسبات و برنامه‌ریزی‌های ظاهری انسان‌هاست.

ایستادگی مردم نشانه ناکامی در تحقق اهداف دشمن

رئیس اداره مراسمات و آیین‌های حرم رضوی با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ تصریح کرد: دشمنان با این تصور که می‌توانند با هدف قرار دادن مسئولان ارشد، ایجاد آشوب داخلی و تحریک مردم در خیابان‌ها، کشور را دچار فروپاشی کنند، برنامه‌ریزی کرده بودند؛ اما استمرار زندگی و حضور مردم در صحنه، نشان‌دهنده ناکامی آنان در تحقق این اهداف است.

وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی، گرانی و تورم، زندگی در کشور جریان دارد و مردم در کنار یکدیگر ایستاده‌اند. این وضعیت را باید در مقایسه با اهدافی بررسی کرد که دشمنان برای برهم زدن ثبات و امنیت کشور دنبال می‌کردند.

فلاح با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار ملی خاطرنشان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، روحیه مقاومت، همبستگی و اعتماد به توان داخلی است؛ مؤلفه‌هایی که می‌توانند کشور را در عبور از شرایط دشوار یاری کنند.

وی با اشاره به مشارکت مردم در بحران‌های گذشته، از جمله دوران همه‌گیری کرونا، اظهار کرد: مردم ایران در حوادث و بحران‌های مختلف، از سیل و زلزله تا بیماری فراگیر کرونا، روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده‌اند.

رئیس اداره مراسمات و آیین‌های حرم رضوی افزود: در دوران کرونا، جلوه‌های گسترده‌ای از مواسات، کمک مؤمنانه و فداکاری مردم به نمایش گذاشته شد؛ تجربه‌ای که نشان داد همبستگی اجتماعی در جامعه ایران از ظرفیت بالایی برخوردار است.

فلاح با بیان اینکه این روحیه در شرایط دشوار کنونی نیز قابل مشاهده است، گفت: مردم ایران با حضور و همراهی خود نشان داده‌اند که در برابر فشارها و تهدیدها، از توان بالایی برای حفظ انسجام و پایداری برخوردارند.

تقابل امروز فراتر از محاسبات سیاسی است

وی با اشاره به تفاوت نگاه سیاسی و نگاه مبتنی بر تحولات تاریخی و اعتقادی اظهار کرد: تحولات کنونی را نمی‌توان تنها از زاویه سیاست روز تحلیل کرد، بلکه باورهای دینی، هویت تاریخی و اعتقاد به آینده روشن نیز در نوع نگاه ملت‌ها به این تحولات نقش دارد.

رئیس اداره مراسمات و آیین‌های حرم رضوی با اشاره به اهمیت مفهوم تقابل حق و باطل در آموزه‌های دینی افزود: در طول تاریخ، پیامبران الهی با قدرت‌هایی مواجه شدند که در برابر مسیر حق ایستادگی می‌کردند، اما سرانجام آنچه در روایت قرآنی اهمیت دارد، پایداری بر ایمان و اعتماد به وعده الهی است.

وی ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ همبستگی و اتکا به ایمان و توان خود، بتواند از شرایط دشوار عبور کند و شاهد عزت و سربلندی روزافزون کشور باشد.

فلاح با ابراز ارادت به مردم کردستان و آرزوی توفیق زیارت آنان در حرم مطهر امام رضا(ع) گفت: امیدوارم به‌زودی زمینه زیارت مردم عزیز کردستان در حرم امام رضا(ع) فراهم شود و در نخستین فرصت، در آستان مقدس رضوی به نیابت از آنان زیارت کنم.

وی همچنین برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، سلامتی مردم و پیروزی و سربلندی ایران اسلامی دعا کرد.