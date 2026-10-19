عباس قنبری باغستان، معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی این سازمان با همکاری کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت برای حل مشکلات حساب‌های ارزی دانشگاه‌ها و دریافت شهریه دانشجویان بین‌الملل، گفت: هیئت وزیران در جلسه ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، با پیشنهاد مشترک سازمان امور دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای رفع این مشکلات موافقت کرده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجوی بین‌الملل می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ایجادشده، نسبت به افتتاح حساب ارزی، دریافت شهریه دانشجویان خارجی به‌صورت ارزی و تبدیل درآمدهای ارزی خود طبق ضوابط تعیین‌شده اقدام کنند. همچنین تأمین ارز مورد نیاز این مراکز برای مصارف دانشگاهی از محل ارز دریافتی بابت شهریه دانشجویان بین‌الملل، در چارچوب مقررات پیش‌بینی شده است.

رفع محدودیت دریافت شهریه به ارز و کاهش نقش واسطه‌ها

قنبری باغستان با اشاره به مشکلات دانشگاه‌ها در این زمینه اظهار کرد: یکی از مشکلات دانشگاه‌های پذیرای دانشجویان بین‌الملل، به‌ویژه در استان‌ها، نداشتن حساب ارزی و محدودیت‌های موجود برای دریافت مستقیم شهریه به ارز بود؛ به‌گونه‌ای که دریافت شهریه در داخل کشور عملاً با چالش تبدیل ارز و واریز معادل ریالی آن به حساب دانشگاه همراه می‌شد.

وی ادامه داد: در این شرایط، بخشی از فرایند دریافت و تبدیل ارز از طریق واسطه‌ها، کارگزاران و مؤسسات جذب دانشجو انجام می‌شد و تفاوت میان نرخ تبدیل ارز و مبلغ ریالی پرداخت‌شده به دانشگاه می‌توانست به کاهش درآمد واقعی دانشگاه‌ها منجر شود.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: با اجرای مصوبه جدید، دانشگاه‌ها امکان خواهند داشت شهریه دانشجویان بین‌الملل را مستقیماً به ارز دریافت کنند و درآمد حاصل از آن را از طریق سازوکار بانکی پیش‌بینی‌شده به حساب ارزی اختصاصی خود واریز کنند. این اقدام می‌تواند ضمن شفاف‌سازی فرایند دریافت شهریه، نقش واسطه‌های غیررسمی را در این فرایند کاهش دهد و سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از تحصیل دانشجویان خارجی را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهد.

جزئیات سه تبصره الحاقی به آیین‌نامه

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، سه تبصره به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق شده است.

وی گفت: بر اساس تبصره نخست، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منتخب بانک مرکزی مکلف‌اند در چارچوب ضوابط اعلامی این بانک، ارز دریافتی از مراجعان معرفی‌شده از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، از جمله دانشجویان بین‌الملل، را دریافت و مبالغ مذکور را به‌صورت روزانه به حساب ارزی تمرکز درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی مربوط نزد بانک مرکزی واریز کنند. مطابق تبصره دوم، وجوه واریزشده به حساب‌های ارزی تمرکز درآمد اختصاصی، بر اساس برنامه زمان‌بندی مورد درخواست دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و مطابق برنامه اعلامی خزانه‌داری کل کشور، توسط بانک مرکزی و با نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران تبدیل و معادل ریالی آن به حساب‌های مربوط واریز می‌شود.

وی افزود: همچنین بر اساس تبصره سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تأمین نیازهای ارزی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را به میزان معادل ارز دریافتی موضوع این ماده، در اولویت تأمین و تخصیص ارز قرار دهد.

الزام دانشگاه‌ها به شفافیت در دریافت شهریه

قنبری باغستان ادامه داد: بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان امور دانشجویان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دارای دانشجوی بین‌الملل موظف‌اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه، الزامات تعیین‌شده را اجرا کنند.

وی افزود؛ مطابق این بخشنامه، دریافت شهریه دانشجویان بین‌الملل و هزینه خدمات دانشجویی مرتبط، از جمله خوابگاه و بیمه، باید به‌صورت شفاف و در چارچوب مصوبه انجام شود. همچنین دریافت این مبالغ از طریق واسطه‌هایی نظیر کارگزاران، مؤسسات جذب دانشجو، معرفان، مترجمان، دلالان ارز و سایر همکاران واسطه ممنوع است.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت : دانشگاه‌ها همچنین موظف‌اند مبلغ دقیق شهریه و تعرفه خدمات مرتبط با دانشجویان بین‌الملل را که به تصویب مرجع ذی‌صلاح دانشگاه رسیده است، به‌صورت رسمی و شفاف اعلام کنند و این اطلاعات را دست‌کم به دو زبان در اختیار تمامی ذی‌نفعان، از جمله متقاضیان تحصیل در دانشگاه، قرار دهند.

وی ادامه داد: اجرای این مصوبه می‌تواند با ایجاد مسیر رسمی برای دریافت و تبدیل ارز، افزایش شفافیت مالی، کاهش هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری و فراهم‌کردن امکان استفاده از درآمدهای ارزی برای نیازهای دانشگاهی، به بهبود سازوکار جذب و پذیرش دانشجویان بین‌الملل در کشور کمک کند.