https://mehrnews.com/x3dn3n ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6982174 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۲ استقامت مرزداران بیله سوار در شبهای مقاومت بیله سوار- اجتماع شبهای مقاومت در بیله سوار با حضور گسترده مردم و خانوادههای شهدا برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6982174 کپی شد مطالب مرتبط شهرستان شدن هیر؛ مطالبه جدی مردم جشنواره گردو در کلور؛ نماد همبستگی اقوام و رونق گردشگری برگزیدگان جشنواره ادبی و هنری «اردبیل؛ دیار احسان» معرفی شدند فیلمساز نوجوان مشگینشهری مدال برنز المپیاد کشور را کسب کرد جریان خیر و احسان به یک فرهنگ ماندگار در اردبیل تبدیل شده است برچسبها اردبیل تجمع مردمی شهرستان بیله سوار
نظر شما