اجرای ۱۷ طرح آبیاری تحت فشار در ۸ شهرستان لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مرادی دومین جلسه کارگروه آبیاری تحت فشار لرستان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب و خاک استان اظهار داشت: با هدف مقابله با خشکسالی، مدیریت بهینه منابع آبی و حمایت از کشاورزان، برنامه‌ریزی برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و برگزاری جلسات تخصصی این کارگروه نیز در همین راستا انجام می‌شود.

وی با تشریح وضعیت پروژه‌های در دست اجرا افزود: در مرحله کنونی، ۱۷ طرح آبیاری تحت فشار در هشت شهرستان لرستان، از جمله ازنا و الیگودرز، در حال اجراست.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به جزئیات این طرح‌ها بیان کرد: از مجموع اراضی مشمول پروژه‌ها، ۲۱۰.۴۵ هکتار به سامانه آبیاری بارانی و ۶.۹۱ هکتار به سامانه آبیاری قطره‌ای اختصاص دارد.

مرادی مجموع اعتبار اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها را ۵۱۴ هزار و ۵۲۷ میلیون ریال اعلام کرد.

افزایش بهره‌وری آب با توسعه سامانه‌های نوین آبیاری

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به افزایش راندمان انتقال و توزیع آب، کاهش تلفات منابع آبی در اراضی کشاورزی و افزایش تولید محصولات زراعی و باغی کمک کند و در نهایت زمینه بهبود معیشت کشاورزان را فراهم آورد.

مرادی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی لرستان پیگیری جذب اعتبارات و پیشبرد پروژه‌های آبیاری تحت فشار را با هدف ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ادامه می‌دهد.