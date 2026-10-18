به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای معاونان استانداری گلستان که با حضور کارشناسان و با محوریت بررسی وضعیت تورم، پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور و آمادگی برای فصل سرما برگزار شد، اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید بر پایه داده‌ها و آمارهای دقیق انجام شود تا ضمن مدیریت بازار، از معیشت مردم و ثبات اقتصادی استان حمایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت رصد مستمر شاخص‌های اقتصادی و تورمی افزود: بررسی دقیق وضعیت اقتصادی و استفاده از اطلاعات معتبر، زمینه اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر برای کنترل بازار و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم را فراهم می‌کند.

استاندار گلستان همچنین بر لزوم پیگیری جدی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید با جدیت و سرعت بیشتری به تعهدات خود در اجرای این مصوبات عمل کنند و گزارش پیشرفت اقدامات را به‌صورت مستمر ارائه دهند.

طهماسبی با بیان اینکه اجرای به‌موقع مصوبات می‌تواند نقش مؤثری در توسعه استان داشته باشد، اظهار کرد: لازم است روند اجرای تعهدات با دقت دنبال شود تا نتایج آن در بهبود شرایط اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای رفاه مردم نمایان شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل پاییز و احتمال وقوع بارندگی‌های شدید، بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و امدادی تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید تجهیزات، امکانات و ظرفیت‌های خود را بازبینی کنند و برای مدیریت شرایط اضطراری و ارائه خدمات مناسب به مردم آمادگی لازم را داشته باشند.

استاندار گلستان همچنین پیگیری خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های گذشته را ضروری دانست و اظهار کرد: جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها، بخش کشاورزی و واحدهای آسیب‌دیده باید با جدیت دنبال شود.

طهماسبی از دستگاه‌های مسئول خواست با تسریع در روند رسیدگی به خسارت‌ها، مشکلات مردم آسیب‌دیده از سیلاب را در اولویت قرار دهند و توجه ویژه‌ای به وضعیت خانواده‌های جان‌باختگان داشته باشند.

وی تأکید کرد: هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری مطالبات مردم، اجرای تعهدات و مدیریت حوادث احتمالی، ضرورتی است که باید به‌صورت مستمر دنبال شود.