به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان بازدید از یک واحد سردخانه در شهرستان بروجرد اظهار داشت: تاکنون مجوز احداث سردخانه‌های بالای صفر و زیر صفر با ظرفیت مجموع ۱۷۰ هزار تن در استان صادر شده است.

وی افزود: از این میزان، حدود ۴۶ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای به بهره‌برداری رسیده که ۱۰ هزار تن آن به سردخانه‌های زیر صفر برای نگهداری مواد پروتئینی اختصاص دارد و مابقی مربوط به سردخانه‌های بالای صفر است که عمدتاً برای نگهداری میوه و محصولات باغی استفاده می‌شوند.

نقش سردخانه‌ها در کاهش ضایعات و تنظیم بازار

صیادی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی تصریح کرد: سردخانه‌ها یکی از حلقه‌های مهم بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی، به شمار می‌روند و از نظر ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده محصولات و جلوگیری از فسادپذیری محصولات کشاورزی نقش مؤثری دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: محصولات کشاورزی، به‌ویژه در فصل برداشت، معمولاً با مازاد عرضه مواجه می‌شوند و توسعه ظرفیت سردخانه‌ای می‌تواند با فراهم کردن امکان نگهداری محصولات و مدیریت زمان عرضه به بازار، به ایجاد تعادل در بازار و حمایت از کشاورزان کمک کند.