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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۴

صدور مجوز احداث ۱۷۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای در لرستان

صدور مجوز احداث ۱۷۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای در لرستان

خرم‌آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از صدور مجوز احداث ۱۷۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان بازدید از یک واحد سردخانه در شهرستان بروجرد اظهار داشت: تاکنون مجوز احداث سردخانه‌های بالای صفر و زیر صفر با ظرفیت مجموع ۱۷۰ هزار تن در استان صادر شده است.

وی افزود: از این میزان، حدود ۴۶ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای به بهره‌برداری رسیده که ۱۰ هزار تن آن به سردخانه‌های زیر صفر برای نگهداری مواد پروتئینی اختصاص دارد و مابقی مربوط به سردخانه‌های بالای صفر است که عمدتاً برای نگهداری میوه و محصولات باغی استفاده می‌شوند.

نقش سردخانه‌ها در کاهش ضایعات و تنظیم بازار

صیادی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی تصریح کرد: سردخانه‌ها یکی از حلقه‌های مهم بخش کشاورزی، به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی، به شمار می‌روند و از نظر ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده محصولات و جلوگیری از فسادپذیری محصولات کشاورزی نقش مؤثری دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: محصولات کشاورزی، به‌ویژه در فصل برداشت، معمولاً با مازاد عرضه مواجه می‌شوند و توسعه ظرفیت سردخانه‌ای می‌تواند با فراهم کردن امکان نگهداری محصولات و مدیریت زمان عرضه به بازار، به ایجاد تعادل در بازار و حمایت از کشاورزان کمک کند.

کد مطلب 6982190

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