به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه یکشنبه در دهمین جلسه کارگروه انرژی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان گلستان با تأکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های موجود برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: مهلت‌های تعیین‌شده برای اجرای پروژه‌ها قابل تمدید نیست و دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر، زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح‌های آماده را فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه ظرفیت تولید برق استان افزود: تعهدات دستگاه‌های مسئول باید در زمان مقرر اجرا شود و موانع پیش‌روی پروژه‌ها، پیش از آنکه موجب تأخیر بیشتر در روند اجرا شوند، مورد رسیدگی قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، احداث پست برق ۲۳۰ کیلوولت را از مطالبات جدی استان برشمرد و از پیگیری مستقیم این موضوع در وزارت نیرو خبر داد.

کیان‌مهر با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به کاهش ناترازی برق کمک کند، اظهار کرد: تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، در پایداری تأمین انرژی و تداوم فعالیت صنایع استان نقش مؤثری خواهد داشت.

وی در ادامه بر ضرورت رفع موانع اجرایی و اعتباری پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: حل مشکلات حوزه انرژی صرفاً با مکاتبات اداری امکان‌پذیر نیست و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور میدانی، پیگیری مستمر و هماهنگی بین‌بخشی، برای رفع موانع و اجرای تعهدات اقدام کنند.

معاون اقتصادی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: پیشبرد طرح‌های انرژی نیازمند مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های مرتبط و پایبندی به زمان‌بندی اجرای پروژه‌هاست تا برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان با تأخیر مواجه نشود.