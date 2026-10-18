به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی اتریش که از تل‌آویو عازم وین بود، پس از دریافت گزارشی امنیتی درباره احتمال وجود بمب در داخل هواپیما، به‌صورت اضطراری در صوفیه، پایتخت بلغارستان، فرود آمد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مسیر این هواپیما مدت کوتاهی پس از برخاستن تغییر داده شد و به سمت صوفیه هدایت شد. پس از این حادثه، نیروهای امنیتی بلغارستان و اسرائیل بازرسی‌های گسترده‌ای را برای اطمینان از سلامت هواپیما و مسافران آغاز کردند.

تحقیقات برای مشخص شدن منشأ این گزارش و ماهیت تهدید ادعایی همچنان ادامه دارد.

هفته گذشته نیز دو گزارش درباره وجود بمب در دو پرواز شرکت هواپیمایی «دلتا» از نیویورک به مقصد سرزمین‌های اشغالی منتشر شد که در نهایت هر دو گزارش کذب از آب درآمدند.