روستای آبگرم محلات قطب نوظهور گردشگری سلامت در استان مرکزی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: توسعه پایدار در مناطق روستایی، نیازمند شناسایی دقیق فرصت‌های نهفته در دل طبیعت است، موضوعی که در روستای آبگرم محلات به وضوح دیده می‌شود.

این روستا با برخورداری از چشمه‌های معدنی و بافت تاریخی منحصربه‌فرد، اکنون به یکی از مهم‌ترین فرصت‌های جهادی برای تقویت اقتصاد خرد و جهاد سازندگی در سطح روستا تبدیل شده است که معرفی آن در رویداد «ایران جان»، می‌تواند دریچه‌ای نو به سوی شکوفایی استان مرکزی بگشاید.

آبگرم محلات ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب ملی گردشگری سلامت را دارد

بخشدار مرکزی محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان محلات اظهار کرد: چشمه‌های معدنی روستای آبگرم از سرمایه‌های ارزشمند گردشگری استان مرکزی هستند که با توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی هدفمند در سطح ملی، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد شاخص گردشگری سلامت کشور را دارد.

حامد محمدی افزود: برخورداری از چشمه‌های متعدد آب‌گرم معدنی، موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی از استان‌های مختلف، آبگرم محلات را به ظرفیتی قابل توجه برای جذب گردشگران تبدیل کرده است، ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند علاوه بر رونق گردشگری، به توسعه اقتصادی مناطق روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

محمدی ادامه داد: استان مرکزی در کنار ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی، از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری متنوعی برخوردار است که چشمه‌های معدنی آبگرم محلات یکی از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود، معرفی مؤثر این ظرفیت‌ها در رسانه‌های ملی می‌تواند به افزایش شناخت عمومی، رونق سفر به منطقه و تقویت جایگاه گردشگری استان کمک کند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آبگرم محلات تصریح کرد: دسترسی مناسب از محورهای مواصلاتی مرکز کشور و امکان سفر از استان‌هایی مانند تهران، اصفهان، سمنان و یزد، از مزیت‌های این منطقه برای جذب گردشگران است و می‌تواند زمینه تبدیل آبگرم محلات به مقصدی مناسب برای سفرهای کوتاه‌مدت و تعطیلات آخر هفته را فراهم کند.

بخشدار مرکزی محلات با تأکید بر آثار اقتصادی توسعه گردشگری اظهار کرد: افزایش ورود گردشگران، در صورت فراهم‌بودن زیرساخت‌ها و خدمات مناسب، می‌تواند به رونق واحدهای اقامتی، مراکز پذیرایی، حمل‌ونقل و سایر کسب‌وکارهای وابسته منجر شود و فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال و درآمدزایی ساکنان محلی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه برخورداری از جاذبه طبیعی به‌تنهایی برای تبدیل یک منطقه به مقصد گردشگری ملی کافی نیست، تاکید کرد: ارتقای زیرساخت‌های دسترسی، بهبود امکانات رفاهی و اقامتی، سامان‌دهی محیط پیرامونی چشمه‌ها، افزایش کیفیت خدمات و تبلیغات هدفمند از الزامات توسعه گردشگری آبگرم محلات است.

بخشدار مرکزی محلات با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت گفت: معرفی ظرفیت‌های آب‌درمانی منطقه باید بر پایه اطلاعات معتبر، رعایت ضوابط تخصصی و توجه به استانداردهای بهداشتی انجام شود تا گردشگران بتوانند با آگاهی از ویژگی‌های چشمه‌ها و امکانات موجود، برای سفر خود برنامه‌ریزی کنند.

محمدی حفاظت از منابع آب و محیط‌زیست را نیز ضروری دانست و افزود: چشمه‌های معدنی آبگرم سرمایه‌ای طبیعی و ارزشمند هستند و صیانت از آن‌ها باید هم‌زمان با توسعه فعالیت‌های گردشگری دنبال شود تا امکان بهره‌مندی نسل‌های آینده از این ظرفیت نیز فراهم بماند.

۷۰ واحد گردشگری در محدوده آبگرم محلات فعالیت دارند



دهیار روستای آبگرم محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری این منطقه اظهار کرد: روستای آبگرم محلات به دلیل برخورداری از چشمه‌های طبیعی آب‌گرم معدنی، موقعیت جغرافیایی مناسب، آب‌وهوای مطلوب و امکانات اقامتی، یکی از ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان محلات و استان مرکزی به شمار می‌رود.

سالار محمدی افزود: وجود چشمه‌های متعدد آب‌گرم و استقبال گردشگران از این منطقه، زمینه شکل‌گیری و توسعه مجموعه‌های گردشگری را فراهم کرده است و در حال حاضر حدود ۷۰ واحد گردشگری در محدوده آبگرم محلات فعالیت دارند که هر یک متناسب با امکانات و ظرفیت خود، خدمات اقامتی و آب‌درمانی ارائه می‌کنند.

دهیار روستای آبگرم محلات با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی محدوده روستا بیان کرد: در دوره کنونی فعالیت شورای اسلامی روستا و دهیاری، نام‌گذاری معابر و ساماندهی محدوده روستا در قالب ۷ فاز اصلی دنبال شده است که شش فاز آن کاربری گردشگری دارند و فاز هفتم نیز به فعالیت‌های کشاورزی و خدمات مرتبط با آن اختصاص یافته است.

محمدی ادامه داد: فاز هفتم علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی و فعالیت‌های صنعتی وابسته، قابلیت مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی دارد، ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم می‌تواند به تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید کمک کند.

وی با اشاره به روند توسعه گردشگری در آبگرم محلات گفت: توسعه این منطقه از استفاده سنتی از چشمه‌ها آغاز شده و در ادامه با ایجاد حمام‌ها، حوضچه‌ها، استخرهای آب‌گرم، سوئیت‌ها و سایر امکانات اقامتی و گردشگری گسترش یافته است.

دهیار روستای آبگرم محلات بیان کرد: در سال ۱۳۹۵ نیز طرحی در محدوده‌ای حدود ۲۵۰ هکتار به تصویب رسید که زمینه برنامه‌ریزی برای ساماندهی و توسعه منسجم‌تر منطقه را فراهم کرد و می‌تواند مبنایی برای ارتقای خدمات و زیرساخت‌های گردشگری باشد.

محمدی با بیان اینکه آبگرم محلات ظرفیت فعالیت گردشگری در تمام فصول سال را دارد، تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی این منطقه در مرکز کشور، دسترسی مناسب از شهرهای مختلف، آب‌وهوای نسبتاً خنک در تابستان و جلوه طبیعی چشمه‌های آب‌گرم در فصل زمستان، از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند در افزایش ماندگاری گردشگران و رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه مؤثر باشد.

دهیار روستای آبگرم محلات تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه، تکمیل زیرساخت‌ها، ساماندهی خدمات، معرفی مناسب جاذبه‌ها و توجه به گردشگری کشاورزی می‌تواند زمینه تقویت جایگاه آبگرم محلات را در گردشگری استان مرکزی فراهم کند و فرصت‌های بیشتری برای فعالیت اقتصادی و اشتغال در منطقه به وجود آورد.

آبگرم محلات مقصدی چهارفصل برای گردشگران است

رئیس شورای اسلامی روستای آبگرم محلات و فعال حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی این منطقه اظهار کرد: آبگرم محلات با برخورداری از شش چشمه اصلی آب‌گرم معدنی و سابقه طولانی بهره‌برداری از این منابع طبیعی، از مهم‌ترین ظرفیت‌های گردشگری و آب‌درمانی شهرستان محلات و استان مرکزی به شمار می‌رود.

رئیس شورای اسلامی روستای آبگرم افزود: چشمه‌های اصلی این منطقه شامل آب‌جوش، آب شفا، آب سلیمانی، آب دُنبه، آب سودا و چشمه تخت است و در کنار آن‌ها چشمه‌های دیگری از جمله آب حکیم، آب روماتیسم و حسن‌مخته نیز در محدوده آبگرم وجود دارند که مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌های طبیعی را شکل داده‌اند.

رئیس شورای اسلامی روستای آبگرم محلات با اشاره به پیشینه تاریخی استفاده از چشمه‌ها بیان کرد: بهره‌گیری از آب‌گرم طبیعی در این منطقه سابقه‌ای طولانی دارد و پیشینه استفاده از این منابع به بیش از دو هزار سال قبل نسبت داده می‌شود، در طول زمان، حضور مسافران و گردشگران موجب توسعه تدریجی امکانات و شکل‌گیری مجموعه‌های اقامتی و آب‌درمانی در اطراف چشمه‌ها شده است.

بختیاری ادامه داد: ویژگی‌های زمین‌شناسی منطقه و عبور آب از لایه‌ها و مسیرهای مختلف زیرزمینی در شکل‌گیری چشمه‌های آب‌گرم نقش دارند که همچنین ترکیبات معدنی آب چشمه‌ها از ویژگی‌های مورد توجه این منطقه است و در بررسی‌های مربوط به برخی از آن‌ها، ترکیباتی مانند سولفات، بی‌کربنات، کلرور، آهن و روی گزارش شده است.

وی با اشاره به تفاوت ویژگی‌های چشمه‌های منطقه تصریح کرد: اگرچه چشمه‌های اصلی در محدوده‌ای نسبتاً نزدیک به یکدیگر قرار دارند، عبور آب از سازندهای مختلف زمین می‌تواند بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن تأثیر بگذارد که همین تفاوت‌ها سبب شده است که در تجربه‌های محلی، برای برخی چشمه‌ها کاربردهای سنتی متفاوتی در زمینه آب‌درمانی مطرح باشد.

این فعال حوزه گردشگری با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های آب‌درمانی منطقه گفت: آبگرم محلات مورد توجه افرادی است که برای استفاده از آب‌گرم طبیعی، استراحت و بهره‌مندی از خدمات آب‌درمانی به این منطقه سفر می‌کنند که البته هرگونه ادعا درباره اثر درمانی آب چشمه‌ها باید بر اساس بررسی‌های علمی و نظر متخصصان حوزه سلامت مطرح شود.

بختیاری با اشاره به گستردگی فعالیت‌های گردشگری در منطقه اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ واحد گردشگری در آبگرم محلات فعالیت دارند که از نظر تعداد سوئیت‌ها، امکانات اقامتی، استخرها و حوضچه‌های آب‌گرم با یکدیگر متفاوت‌اند، برخی مجموعه‌ها امکانات محدودتری دارند و در برخی دیگر، بیش از ۱۰ واحد اقامتی ساخته شده است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای محلی، به‌طور متوسط هفته‌ای حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ خانواده به آبگرم محلات مراجعه می‌کنند که با این حال، به دلیل در دسترس نبودن آمار رسمی و یکپارچه از تعداد گردشگران، این ارقام باید به‌عنوان برآورد محلی در نظر گرفته شوند و برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر، ثبت و پایش آمار ورود مسافران ضروری است.

رئیس شورای اسلامی روستای آبگرم محلات با بیان اینکه خدمات گردشگری و آب‌درمانی در این منطقه در چهار فصل سال ارائه می‌شود، گفت: وجود حمام‌ها، حوضچه‌ها و استخرهای آب‌گرم در کنار سوئیت‌ها، اقامتگاه‌های متنوع و هتل جهانگردی، امکان حضور گردشگران در فصل‌های مختلف را فراهم کرده است.

بختیاری ادامه داد: آب‌وهوای نسبتاً خنک منطقه در تابستان و چشم‌انداز چشمه‌های آب‌گرم و بخار برخاسته از آن‌ها در هوای سرد زمستان، از ویژگی‌هایی است که می‌تواند آبگرم محلات را به مقصدی چهارفصل برای گردشگران تبدیل کند.

این فعال حوزه گردشگری تصریح کرد: آبگرم محلات تنها یک مقصد برای استفاده از چشمه‌های معدنی نیست، بلکه ظرفیت توسعه گردشگری طبیعی، تاریخی، روستایی و کشاورزی را نیز دارد که معرفی هدفمند جاذبه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات و برنامه‌ریزی برای ثبت آمار گردشگران می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران، رونق اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه آبگرم محلات در صنعت گردشگری کشور کمک کند که رویداد ایران جان، مرکزی ایران ظرفیت مناسبی برای معرفی این گردشگری سلامت شهرستان دلیجان است.