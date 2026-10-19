ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، گلستان از امروز دوشنبه تا روز پنجشنبه تحت تأثیر جریانات مرطوب شمالی قرار می‌گیرد که پیامد آن افزایش پوشش ابر در ساعات مختلف خواهد بود.



وی افزود: بارش‌های پراکنده باران از عصر و شب دوشنبه در سطح استان آغاز می‌شود و تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت؛ همچنین احتمال می‌رود بارش‌ها در برخی مناطق طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه شدت بیشتری داشته باشد.



کارشناس هواشناسی گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان فعالیت سامانه بارشی، از شهروندان خواست از نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.



معقولی در ادامه با اشاره به روند کاهشی دمای هوا در استان گفت: بیشینه دمای ثبت‌شده در مناطق مختلف گلستان امروز بین ۳۰ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد بود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان هفته دمای هوا بین سه تا چهار درجه کاهش یابد.



وی همچنین از مواج و متلاطم شدن دریای خزر در محدوده استان از روز دوشنبه تا چهارشنبه خبر داد و تأکید کرد: در این مدت شرایط دریا برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.