مقام عراقی: احترام آمریکا به حاکمیت عراق، شرط اساسی ساماندهی سلاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ریاست‌جمهوری عراق در گفتگو با الجزیره با تأکید بر ضرورت احترام قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا، به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تصریح کرد که ساماندهی سلاح و انحصار آن در دست دولت، مستلزم تعهد متقابل طرف‌های خارجی و احترام به حاکمیت ملی عراق و خودداری از مداخله در امور داخلی این کشور است.

وی افزود: انحصار سلاح در دست دولت، مسئولیتی بر عهده هر نخست‌وزیر عراق است؛ اما تحقق این هدف بدون تعهد قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه آمریکا، به حاکمیت عراق امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر میان ایران و آمریکا گفت که حریم هوایی عراق در جریان این درگیری‌ها مورد استفاده طرف‌های درگیر قرار گرفت و بغداد تلاش کرده است تا حد امکان از کشیده شدن این کشور به دامنه جنگ جلوگیری کند.

سخنگوی ریاست‌جمهوری عراق همچنین میانجیگری بغداد در مناقشه آمریکا و ایران را در شرایط کنونی بعید دانست و تأکید کرد که ابعاد این بحران فراتر از توان میانجیگری عراق است.

وی با اشاره به دشواری‌های پیش روی دولت عراق در موضوع انحصار سلاح، بر ضرورت همکاری نیروهای سیاسی و پایبندی دولت به مسئولیت‌های قانونی خود تأکید کرد.