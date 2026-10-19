ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره افزایش جریان انتقال نفت از خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر انرژی آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد که جریان انتقال نفت از خلیج فارس به ۸۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگشته است.

وی همچنین با اشاره به موضوع هسته‌ای ایران ادعا کرد که دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد رئیس‌جمهور بعدی آمریکا با ایرانی برخوردار از سلاح هسته‌ای روبه‌رو شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بالا ماندن قیمت نفت و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی، فشارهای مضاعفی را بر شهروندان آمریکایی و اروپایی وارد کرده است.

در چنین شرایطی، تأکید بر بازگشت جریان نفت به سطح پیش از جنگ را می‌توان در چارچوب تلاش دولت آمریکا برای مدیریت نگرانی‌های بازار انرژی و مهار انتظارات افزایشی قیمت‌ها ارزیابی کرد.

وزیر انرژی آمریکا گفت: رئیس‌جمهور ترامپ در تصمیم‌گیری درباره تهدیدهای ایران، بر انتخابات تمرکز ندارد.

وی افزود: برای آزادسازی ذخایر بزرگ گازوئیل با اروپایی‌ها مذاکره می‌کنیم، اما واکنش آن‌ها کند است.

وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد که کاهش تحریم‌های صادرات روسیه، فقط به گازوئیل محدود خواهد شد.