  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۰

پیشنهادات کارگروه ویژه پرستاری اجرایی نشده است

پیشنهادات کارگروه ویژه پرستاری اجرایی نشده است

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، از تشکیل کمیته فراقوه‌ای با مشارکت دستگاه‌های مختلف و نظارت مجلس برای پیگیری مطالبات پرستاران خبر داد و گفت: پیشنهادات کارگروه ویژه پرستاری هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد نجاتیان، با اشاره به حضورش در نشست روز گذشته (۲۶ مهر ۱۴۰۵) کمیسیون بهداشت و درمان، با بیان اینکه وضعیت معیشتی پرستاران در سطح کشور مناسب نیست و این موضوع به اعتراضات همکاران منجر شده است، افزود: رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همانند دوره‌های گذشته، حمایت خود را از حوزه پرستاری اعلام کردند.

وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست برای پیگیری مطالبات پرستاران، ادامه داد: نخستین موضوع، قانون جامع مراقبت‌های پرستاری است که در قالب طرح به مجلس ارائه شده و خواستار حمایت نمایندگان از آن شدیم، این طرح با هدف حمایت از حقوق مردم تدوین شده و صرفا موضوعی صنفی نیست.

نجاتیان، اجرای برنامه هفتم را دومین محور مورد توجه دانست و گفت: پرستاران می‌توانند نقش موثری در اجرای این برنامه داشته باشند از این رو درخواست کردیم مشارکت جامعه پرستاری در این زمینه افزایش یابد و گزارش‌های مربوط به اقدامات و روند اجرا نیز ارائه شود.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای حل مسائل پرستاران در دو سال گذشته به دستور رئیس جمهوری، تصریح کرد: این کارگروه پیشنهادهای جدی برای رفع مشکلات پرستاران ارائه کرد اما این پیشنهادها تاکنون اجرایی نشده و با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر اولویت‌بخشی به امور پرستاری، ضروری است اقدامات عملی و موثری برای تحقق این مطالبات انجام شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه حل بخش مهمی از مشکلات پرستاران صرفا در اختیار وزارت بهداشت نیست، افزود: پیشنهاد مشترک ما و کمیسیون بهداشت تشکیل کمیته ای فراقوه‌ای ذیل کمیته پرستاری مجلس است تا دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای مرتبط، در آن حضور داشته باشند و مجلس نیز از جایگاه نظارتی خود، روند پیگیری و اجرای مصوبات را دنبال کند.

نجاتیان یادآور شد: قرار است کمیته برای بررسی مطالبات پرستاران، پیگیری اجرای پیشنهادهای پیشین و تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره رسیدگی به امور پرستاری تشکیل شود تا مسائل این حوزه به‌صورت جامع و با مشارکت دستگاه‌های مسوول دنبال شود.

کد مطلب 6982209
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها