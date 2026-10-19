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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۹

بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

پایان کار پارادوچرخه‌سوار ایران با ناکامی از صعود به فینال

پایان کار پارادوچرخه‌سوار ایران با ناکامی از صعود به فینال

نماینده پارادوچرخه‌سواری ایران در مرحله مقدماتی ماده تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر مردان بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا با قرار گرفتن در جایگاه یازدهم از صعود به فینال بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پارادوچرخه‌سواری پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه در پیست دوچرخه‌سواری ایزو ژاپن پیگیری شد و بهروز فرزاد، ملی‌پوش لرستانی ایران، در مرحله مقدماتی ماده تایم‌تریل ۱۰۰۰ متر مردان در گروه ترکیبی کلاس‌های C4 و C5 به رقابت پرداخت.

فرزاد که در کلاس C4 حضور دارد و سابقه سه دوره قهرمانی آسیا را در کارنامه خود ثبت کرده است، با ثبت زمان یک دقیقه و ۱۳ ثانیه و ۸۵۷ هزارم ثانیه در جایگاه نهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و نتوانست جواز حضور در فینال را کسب کند.

در این رقابت، زهیری احمد ترمیزی، دوچرخه‌سوار مالزیایی کلاس C5، با ثبت زمان یک دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۸۲ هزارم ثانیه، ضمن کسب عنوان نخست مرحله مقدماتی، رکورد بازی‌ها را نیز شکست و به فینال راه یافت.

همچنین جاتورونگ نیوانتی از تایلند با زمان یک دقیقه و ۶ ثانیه و ۳۷۲ هزارم ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و سفیان سائوری از اندونزی با ثبت زمان یک دقیقه و ۸ ثانیه و ۳۷۳ هزارم ثانیه سوم شد.

در این رقابت بهروز فرزاد میانگین سرعت ۴۸.۰۸۹ را برای خود ثبت کرد و با صعود به مرحله فینال حدود ۱.۵ ثانیه فاصله داشت.

کد مطلب 6982213

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