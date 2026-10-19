رونمایی نتانیاهو از توهمات جدیدش در آستانه انتخابات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک هفته مانده به انتخابات رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم با انتشار سند سه صفحه ای، توهمات خود را در خصوص به اصطلاح امنیت این رژیم مطرح کرده و خواهان انجام حملات پیش دستانه، گسترش مناطق به اصطلاح حائل و تقویت توان نظامی اسرائیل شد.

وی ایران را در رأس اولویت های امنیتی خود دانست و مدعی شد که رژیم آماده انجام حملات پیش دستانه است. نتانیاهو همچنین مدعی شد که رژیم صهیونیستی توانسته با جنگ افروزی علیه نوار غزه، یمن، لبنان و ایران، محور مقاومت و خطر هسته ای علیه این رژیم را از بین ببرد. در نقشه ای که از سوی نتانیاهو طی کنفرانس توهمی وی نشان داده شده، ترکیه، عربستان، مصر و پاکستان به عنوان محور به اصطلاح سنی علیه این رژیم مطرح شده اند.

نتانیاهو همچنین نسبت به احتمال حملات گسترده علیه رژیم صهیونیستی هشدار داده و گفته که این رژیم یک دیوار در مرزهای شرقی برای ممانعت از نفوذ نیروها و استفاده از پهپادها می سازد. وی در ادامه خواهان تقویت اتحاد داخلی! و گسترش شهرک سازی ها و تقویت روابط با یهودیان خارج اراضی اشغالی شد.

نتانیاهو موشک های نقطه زن، پهپادها و حملات سایبری را جزو مهم ترین مخاطرات امنیتی علیه رژیم توصیف کرد.

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی تاکید کردند که این سند نخستین سند امنیتی در نوع خود طی یک دهه گذشته در رژیم صهیونیستی به شمار می رود. این توهمات نتانیاهو در حالی مطرح می شود که بنا به اذعان منابع امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی، تل آویو نتوانسته در هیچ کدام از جبهه های درگیری موفقیت چشمگیری به دست آورد و جنگ را با پیروزی به پایان برساند.