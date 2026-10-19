به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد مروی، شامگاه یکشنبه در مراسم تکریم مواکب حسینی که با حضور بیش از ۳۰۰ موکب‌دار عراقی در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن خیرمقدم به میهمانان عراقی در مشهدالرضا(ع)، از خدمات ارزشمند آنان در میزبانی از زائران اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قدردانی کرد و با اشاره به پیشینه درخشان مردم عراق در حمایت از اسلام، امیرالمؤمنین علی(ع) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، نقش تاریخی این ملت در دفاع از جبهه حق را یادآور شد.

وی همچنین با تأکید بر پیوندهای عمیق اعتقادی و تاریخی ملت‌های ایران و عراق، اظهار کرد: محبت اهل‌بیت(ع) موجب شده است دو ملت، با وجود تجربه جنگ هشت‌ساله، پس از سرنگونی صدام بار دیگر برادری و همدلی را در روابط خود به اوج برسانند؛ ظرفیتی ارزشمند که دشمنان اسلام و اهل‌بیت(ع) درصدد تضعیف آن هستند.

موکب‌داری اربعین؛ پدیده‌ای بی‌نظیر در جهان

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به دیدار حدود هفت سال قبل جمعی از موکب‌داران عراقی با رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: در آن مجلس، رهبر عظیم‌الشأن شهید از خدمات ارزنده شما موکب‌داران عزیز عراقی تشکر کردند. دوست داشتیم دیدار و تشرف امسال شما به مشهد مقدس با زیارت و دیدار رهبر عظیم‌الشأن جدید انقلاب تکمیل می‌شد، اما به لحاظ شرایط امنیتی، این توفیق از ما سلب شد. ان‌شاءالله در سفر و زیارت بعدی، توفیق دیدار و زیارت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب نیز حاصل خواهد شد.

وی اظهار کرد: کاروان شکوهمند موکب‌داران در عراق، حقیقتاً پدیده‌ای بی‌نظیر در عالم است؛ نه‌تنها در عالم اسلام، بلکه در سراسر جهان. مردمی که همه امکانات مادی خود را قربتاً الی‌الله و برای تکریم زائران مولایشان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به میدان می‌آورند و با جان و دل خدمت می‌کنند.

مردم عراق در تاریخ اسلام، صفحات درخشانی از حمایت از جبهه حق دارند

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به پیشینه تاریخی مردم عراق در حمایت از اسلام و اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: مردم عراق دارای سابقه‌ای درخشان در حمایت از اسلام، ولایت، امیرالمؤمنین علی(ع) و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) هستند.

وی با اشاره به ورود اسلام به سرزمین عراق گفت: پیش از اسلام، عراق بخشی از ایران ساسانی و تحت حکومت ایران بود؛ اما عراق با لشکرکشی فتح نشد، بلکه مردم عراق آن روز، هنگامی که پیام اسلام و دعوت پیامبر اسلام(ص) را شنیدند، عاشق اسلام شدند. عراق با لشکرکشی و شمشیر فتح نشد؛ پیام پیامبر عظیم‌الشأن(ص)، قلوب مردم عراق را فتح کرد. عراق بدون لشکرکشی اسلام آورد و این موضوع صفحه‌ای درخشان در تاریخ مردم عراق است.

وی در ادامه، با اشاره به نقش مردم عراق در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی(ع)، گفت: دوره خلافت امیرالمؤمنین(ع) دوره‌ای بسیار سخت برای آن حضرت بود، اما مردم عراق در جبهه حق به امامت ایشان، نقشی تعیین‌کننده داشتند.

وی همچنین با اشاره به جنگ صفین، خاطرنشان کرد: در جنگ صفین جمعیتی که به سپاه امیرالمؤمنین علی(ع) وزن، قدرت و شکوه بخشید و حدود هجده ماه جنگ را تحمل کرد، مردم عراق بودند. اگر مردم عراق در سپاه امیرالمؤمنین(ع) حضور نداشتند، بر اساس شواهد تاریخی، جنگ در همان هفته‌های نخست به نفع معاویه تمام شده بود.

آیت‌الله مروی با خطاب قرار دادن موکب‌داران عراقی تصریح کرد: شما مردم عراق چنین صفحات درخشانی در تاریخ اسلام، تاریخ امیرالمؤمنین(ع) و تاریخ اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) دارید و این جای تبریک دارد. امروز نیز شما مردم عراق در اربعین، صحنه‌های باشکوه ایثار، فداکاری، ولایت‌پذیری، مهمان‌پذیری و عشق و علاقه به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش گذاشته‌اید که این نیز جای تبریک و تحسین دارد.

دشمن با تحمیل جنگ هشت‌ساله به‌دنبال ایجاد کینه میان ایران و عراق بود

تولیت آستان قدس رضوی، در ادامه سخنان خود با اشاره به روابط ایران و عراق و جنگ تحمیلی هشت‌ساله اظهار کرد: به اعتقاد من، یکی از اهداف آمریکا از تحریک صدام برای جنگ با ایران، ایجاد رابطه‌ای آمیخته با خون، خشم و کینه میان دو ملت شیعه و پیرو اهل‌بیت(ع) بود؛ چراکه دشمن می‌دانست اتحاد ایران و عراق، به‌عنوان دو کشور قدرتمند و دو تمدن بزرگ شیعی با پیشینه تاریخی، ثروت فراوان و مردمانی شجاع و بافرهنگ، می‌تواند زمینه حضور و نفوذ آمریکا در منطقه را از بین ببرد.

وی افزود: دشمن با محاسبه و برنامه‌ریزی، صدام را علیه ایران تحریک کرد و با طراحی و پشتیبانی آمریکا، جنگی هشت‌ساله را بر دو ملت تحمیل کرد تا زمینه برادرکشی فراهم شود و مردم ایران و عراق دست‌کم تا قرن‌ها نتوانند با یکدیگر رابطه‌ای سرشار از محبت و صمیمیت داشته باشند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تحولات پس از سقوط رژیم بعث عراق، خاطرنشان کرد: پس از سقوط صدام، محبت و برادری میان دو ملت و دو تمدن چنان به اوج رسید که با وجود جنگی که سال‌ها پیش میان آن‌ها جریان داشت، کینه‌ها به فراموشی سپرده شد.

وی با تأکید بر نقش محبت اهل‌بیت(ع) در شکل‌گیری این همدلی، تصریح کرد: این به برکت اهل‌بیت(ع) است، عزیزان؛ اعجاب این مسئله نیز در همین است. ما چنین سرمایه‌ای داریم؛ سرمایه‌ای بی‌نظیر و بی‌بدیل که هیچ چیزی جای آن را نمی‌گیرد. محبت اهل‌بیت(ع) ما را این‌گونه به هم نزدیک و مهربان کرد و ما را به یک ملت تبدیل کرد.

آیت‌الله مروی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به حضور باشکوه مردم عراق در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را برای جهانیان اعجاب‌آور توصیف کرد و گفت: حماسه باشکوهی که مردم عراق در تشییع پیکر قائد شهید عظیم‌الشأن خلق کردند، برای دنیا اعجاب‌آور بود. سابقه ندارد که رهبر یک کشور، در کشور دیگری این‌گونه با عظمت، شکوه، اقبال و اشتیاق مردم تشییع شود. در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که تشییع یک رهبر در کشوری دیگر، این‌قدر باشکوه و مردمی برگزار شود.

وی با تأکید بر اینکه این پیوند عمیق، حاصل محبت مشترک دو ملت به اهل‌بیت(ع) است، اظهار کرد: این متعلق به ایران و عراق است؛ اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) مرزهای جغرافیایی را میان ما برداشتند. ما مرز جغرافیایی نداریم، ما مرز سیاسی نداریم؛ ما اهل‌بیت(ع) را داریم، ما محبت اهل‌بیت(ع) را داریم.

وی تصریح کرد: البته اقبال، استقبال و برگزاری باشکوه و میلیونی تشییع پیکر رهبر عظیم‌الشأن ایران توسط مردم عراق، برای دشمنان قابل تحمل و قابل پذیرش نیست و برای شکستن این وحدت توطئه می‌کنند.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه، ضمن قدردانی از مردم عراق، مرجعیت عالی این کشور به‌ویژه آیت‌الله سیستانی، بزرگان، علما، قبایل، عشایر و رؤسای عشایر، نسبت به تلاش دشمنان برای تضعیف روابط دو ملت ایران و عراق هشدار داد.

آیت‌الله مروی همچنین با تبریک به مردم عراق به‌دلیل پاک شدن این کشور از حضور تروریست‌های آمریکایی، خاطرنشان کرد: عراق عزیز، این سرزمین پاک و قهرمان و سرزمین محبت اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع)، از لوث وجود تروریست‌های آمریکایی پاک شده و این جای تبریک دارد.

وی در عین حال تأکید کرد: آمریکایی‌ها ممکن است از نظر حضور نظامی، دیگر حضوری در عراق نداشته باشند، اما دست‌بردار نیستند. آنان از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی و عوامل خودفروخته‌ای که در ایران، عراق و دیگر نقاط دارند، برای اختلاف افکنی تلاش خواهند کرد.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه وحدت و اتحاد دو ملت بزرگ و نقش‌آفرین منطقه برای آمریکا قابل قبول نیست، اظهار کرد: آمریکا این وحدت را تحمل نمی‌کند و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی و نقشه‌کشی می‌کند. آنان از طریق تبلیغات، کمک گرفتن از رسانه‌ها و استفاده از عوامل نفوذی و مزدوران، تلاش می‌کنند میان دو ملت عراق و ایران جدایی و نقار ایجاد کنند.

هر سخنی که میان دو ملت بدبینی ایجاد کند، سخن آمریکاست

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن، تصریح کرد: هر ندا، صدا، سخن، پیام یا نوشته‌ای که میان این دو ملت بدبینی، نقار و اختلاف ایجاد کند، عزیزان، مطمئن باشید که دست آمریکا در آن است؛ این قلم، قلم آمریکاست؛ این سخن، سخن آمریکاست؛ این حرف، حرف آمریکاست.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از همدلی موجود میان مردم ایران و عراق، گفت: ما باید اتحاد و وحدت خود را که امروز بحمدالله در اوج است، حفظ کنیم. این وحدت و اتحاد و یک‌رنگی موکب‌های ایرانی و عراقی، نماد و جلوه‌ای از همین اتحاد است.

آیت‌الله مروی در پایان، با اشاره به حضور موکب‌های عراقی در مناسبت‌های مختلف در ایران و حضور موکب‌های ایرانی در مراسم و مناسبت‌های مذهبی در عراق، از خدمات و تلاش‌های خادمان و موکب‌داران دو کشور قدردانی و عنوان کرد: حضور موکب‌های ایرانی در اربعین و مناسبت‌های مختلف، از جمله شهادت امام جواد(ع) و شهادت امام حسن عسکری(ع) در سامرا، کاظمین، کربلا و نجف، بسیار ارزشمند است. ان‌شاءالله خداوند این اتحاد، وحدت، همدلی و مهربانی را که میان دو کشور وجود دارد، روزبه‌روز محکم‌تر، عمیق‌تر و قوی‌تر قرار دهد.