مقام پیشین اسرائیل: نتانیاهو به دنبال انحراف افکار عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گادی آیزنکوت رئیس پیشین ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که سند امنیتی رونمایی شده از سوی نتانیاهو چیزی جز صفحات توخالی مملو از شعار نیست و نشانگر خلأ راهبردی بوده که توسط نتانیاهو ایجاد شده است.

وی گفت: نتانیاهو در تحقق اهداف جنگ یعنی از بین بردن توان نظامی و حاکمیتی حماس و جهاد، بازدارندگی مقابل حزب الله و محافظت از ثبات کرانه باختری و اتحاد داخلی شکست خورده است. انتشار این سند آن هم چند روز مانده به انتخابات تلاش برای انحراف افکار عمومی از شکست های کابینه نتانیاهو است.

آیزنکوت اضافه کرد: این روش نتانیاهو است؛ بازی با دیگران، ایجاد ترس و انحراف افکار عمومی با دروغ های پی در پی و نژادپرستی. حماس همچنان نیروهای مسلح خود را در نوار غزه دارد، حزب الله توان خود را بازسازی می کند و نتانیاهو نمی گذارد کمیته تحقیقاتی در خصوص شکست های ۷ اکتبر تشکیل شود.