چرایی افزایش قیمت مرغ در فارس؛ توقف صادرات برای تنظیم بازار

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مرغ و روغن در روزهای اخیر بار دیگر به یکی از موضوعات مورد توجه خانوارها تبدیل شده است؛ کالاهایی که سهم مهمی در سبد مصرفی مردم دارند و تغییر قیمت آن‌ها می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه‌های معیشت تأثیر بگذارد. در شیراز نیز گزارش‌هایی از افزایش قیمت مرغ در فاصله زمانی کوتاه منتشر شده است؛ افزایشی که ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر بازار، وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و نقش سیاست‌های تنظیم بازار را بیش از پیش برجسته می‌کند.

در چنین شرایطی، مدیریت بازار محصولات پروتئینی تنها به کنترل قیمت در سطح عرضه محدود نمی‌شود، بلکه ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و استمرار فعالیت مرغداران را نیز در بر می‌گیرد. از یک سو، افزایش هزینه نهاده‌ها و دشواری‌های تأمین مواد اولیه می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند و از سوی دیگر، رشد قیمت‌ها ممکن است مصرف این محصولات را برای بخشی از خانوارها دشوارتر سازد.

پایداری تولید؛ اولویت نخست در بازار مرغ

احد بهجت حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افزایش قیمت مرغ در بازار شیراز گفت: تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان با دشواری‌هایی همراه است و با وجود همکاری دولت و بخش خصوصی برای تأمین این نهاده‌ها، هزینه تمام‌شده تولید همچنان بالاست.



وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی مسئولیت اصلی تولید و حمایت از تولیدکنندگان را بر عهده دارد، افزود: در مقطعی قیمت مرغ به‌شدت کاهش یافت و این موضوع نگرانی تولیدکنندگان را درباره ادامه فعالیت و جوجه‌ریزی افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که تداوم این وضعیت می‌توانست به کاهش تولید و بروز مشکل در تأمین بازار منجر شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری تولید گفت: در شرایط تحریم، نمی‌توان برای تأمین نیاز کشور در همه مواقع به واردات از کشورهای همسایه متکی بود؛ بنابراین حفظ انگیزه تولیدکنندگان و استمرار تولید داخلی از اولویت‌های اصلی است.



بهجت حقیقی با اشاره به کاهش تقاضا در بازار مرغ ادامه داد: افت سرانه مصرف و کاهش قدرت خرید مردم از عوامل مؤثر بر وضعیت بازار است. در کنار این مسائل، شرایط اقتصادی و دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها نیز بر روند تولید و مصرف تأثیر گذاشته است.



وی اضافه کرد: برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان و حفظ استمرار تولید، در کنار تأمین نیاز بازار داخلی، امکان صادرات و ذخیره‌سازی بخشی از تولید با نظارت دولت در نظر گرفته شده است.

توقف صادرات مرغ در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با اشاره به سازوکار تنظیم بازار مرغ بیان کرد: مبنای تصمیم‌گیری، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان استان و حفظ تعادل میان عرضه و تقاضاست و مازاد تولید در چارچوب ضوابط می‌تواند به صادرات یا ذخیره‌سازی اختصاص یابد.



حقیقی تأکید کرد: اگر قیمت‌ها از حد متعارف فراتر برود و افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان فشار وارد کند، بخشی از مجوزهای صادراتی متوقف خواهد شد تا عرضه مرغ در بازار داخلی افزایش یابد و قیمت‌ها دوباره به سطح متعادل بازگردد.



وی با بیان اینکه مدیریت بازار باید هم‌زمان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را در نظر بگیرد، خاطرنشان کرد: هدف، جلوگیری از آسیب به تولید و در عین حال تأمین مستمر نیاز مردم است.

افزایش سطح زیرکشت دانه‌های روغنی فارس به ۱۶ هزار هکتار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخش دیگری از این گفتگو، درباره وضعیت بازار روغن اظهار کرد: دولت با همکاری بخش خصوصی در تأمین روغن و نظارت بر بازار نقش دارد، اما وابستگی بالای کشور به واردات، قیمت این محصول را تحت تأثیر شرایط وارداتی قرار داده است.

حقیقی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان در تولید دانه‌های روغنی افزود: در سال گذشته حدود چهار هزار هکتار از اراضی استان به کشت دانه‌های روغنی اختصاص داشت و دولت محصول کلزا و گلرنگ تولیدشده در استان را خریداری کرد.



وی ادامه داد: امسال برنامه‌ریزی شده است سطح زیرکشت دانه‌های روغنی از چهار هزار هکتار به ۱۶ هزار هکتار افزایش یابد تا بخشی از نیاز صنایع روغن‌کشی از ظرفیت تولید داخلی تأمین شود.



به گفته وی، توسعه کشت دانه‌های روغنی می‌تواند به تقویت زنجیره تولید در استان و کاهش تدریجی وابستگی به واردات کمک کند، هرچند تحقق این هدف به استمرار حمایت از تولید و توسعه کشت این محصولات نیاز دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان با قدردانی از تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی، گفت: همکاری کشاورزان و تولیدکنندگان برای حفظ پایداری تولید اهمیت زیادی دارد و مجموعه جهاد کشاورزی نیز تلاش می‌کند با مدیریت بازار، استمرار عرضه و کنترل شرایط قیمت‌ها را دنبال کند.