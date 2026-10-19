به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری صبح دوشنبه در نشست با دهیاران بخش ارم با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دهیاری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موضوعات مهمی از جمله فعال‌سازی تعاونی دهیاری‌های بخش ارم، آمادگی کامل برای مقابله با پدیده ال‌نینو، فراهم‌سازی مقدمات سرشماری عمومی نفوس و مسکن و برگزاری مطلوب انتخابات شوراهای اسلامی روستاها را مطرح کرد.

بخشدار ارم در این نشست با تأکید بر اهمیت تعاونی دهیاری‌های بخش ارم گفت: تعاونی دهیاری‌ها ابزار قانونی و مشخصی برای توانمندسازی نهاد روستایی است و می‌تواند با تجمیع توان مالی و فنی دهیاری‌های عضو، زمینه اجرای پروژه‌های مشترک و حرکت به سمت درآمد پایدار را فراهم کند.

جعفری با اشاره به اینکه وابستگی صرف دهیاری‌ها به اعتبارات دولتی و ارزش افزوده، مدیریت روستایی را در برابر نوسانات مالی آسیب‌پذیر می‌کند، خاطرنشان کرد: تشکیل و فعال‌سازی تعاونی دهیاری‌ها می‌تواند مسیر ایجاد منابع درآمدی جدید، جذب سرمایه‌گذار و مشارکت واقعی دهیاری‌ها در طرح‌های عمرانی و خدماتی را هموار کند.

وی افزود: تعاونی دهیاری‌های بخش ارم باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، در حوزه‌هایی مانند اجرای پروژه‌های عمرانی مشترک، فعالیت‌های خدماتی، بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری و بوم‌گردی و فعال‌سازی مشاغل خرد و خانگی با اولویت بانوان روستایی وارد شود.

بخشدار ارم تصریح کرد: هدف از تشکیل این تعاونی، کاهش هزینه‌های اجرایی، افزایش کیفیت فنی پروژه‌ها و ایجاد هم‌افزایی میان دهیاری‌هاست تا به جای رقابت منفعلانه برای جذب اعتبارات محدود، مسیر توسعه پایدار روستایی هموار شود.

آمادگی کامل برای مقابله با پدیده ال‌نینو

بخشدار ارم در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت آمادگی کامل برای مقابله با پدیده ال‌نینو اظهار کرد: دهیاری‌ها باید با هماهنگی بخشداری و دستگاه‌های اجرایی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری و کاهش خسارات احتمالی ناشی از این پدیده اتخاذ کنند.

جعفری بر لزوم بازدید میدانی از نقاط حادثه‌خیز، پاکسازی و لایروبی مسیرها و کانال‌های آب، آماده‌سازی تجهیزات و امکانات امدادی، اطلاع‌رسانی به روستاییان و هماهنگی میان‌بخشی برای مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد.

وی افزود: آمادگی کامل دهیاری‌ها در برابر ال‌نینو باید به‌صورت عملیاتی و با تعیین مسئولیت‌های مشخص انجام شود تا در صورت بروز شرایط جوی نامساعد، خدمات‌رسانی به روستاییان با کمترین اختلال صورت گیرد.

هماهنگی برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن

بخشدار ارم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرشماری عمومی نفوس و مسکن اشاره کرد و گفت: دهیاران باید در فراهم‌سازی مقدمات این سرشماری، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی داشته باشند.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی به روستایی، همکاری در شناسایی و دسترسی به واحدهای مسکونی، ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز و همراهی میدانی با مأموران سرشماری تأکید کرد و خاطرنشان کرد: دقت و همکاری دهیاری‌ها در این مرحله، نقش مهمی در ثبت آمار صحیح و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه روستاها دارد.

برگزاری مطلوب انتخابات شوراهای اسلامی روستاها

بخشدار ارم همچنین بر برگزاری مطلوب انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش ارم تأکید کرد و گفت: دهیاری‌ها باید در فراهم‌سازی فضای مناسب، هماهنگی‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی به اهالی، همکاری کامل با هیئت‌های اجرایی و نظارتی داشته باشند.

جعفری با تأکید بر رعایت بی‌طرفی و قانون‌مداری در فرآیند انتخابات افزود: برگزاری سالم، شفاف و مشارکت‌محور انتخابات شوراهای اسلامی روستاها، از الزامات تقویت مدیریت روستایی و اعتماد عمومی است و همه دستگاه‌ها و دهیاری‌ها باید در این مسیر همکاری کنند.

در پایان این نشست، دهیاران بخش ارم دیدگاه‌ها و مسائل حوزه مدیریت روستایی را مطرح کردند و بر لزوم تعامل بیشتر میان بخشداری و دهیاری‌ها برای اجرای بهتر برنامه‌های پیش‌رو تأکید شد.

بخشدار ارم نیز بر پیگیری مصوبات این نشست و هماهنگی مستمر با دهیاران برای تحقق اهداف مطرح‌شده تأکید کرد.

