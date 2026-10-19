فرماندار روانسر: تعهد اشتغال شهرستان ۱۰۴ درصد محقق شد

خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات ثبت‌شده در سامانه رصد اشتغال تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، از مجموع ۶۶۲ فرصت شغلی پیش‌بینی‌شده برای شهرستان روانسر، ۶۸۷ فرصت شغلی به ثبت رسیده است.

وی افزود: با ثبت این تعداد فرصت شغلی، تعهد اشتغال شهرستان به ۱۰۴ درصد رسیده و روانسر توانسته است پیش از پایان سال، سهم تعیین‌شده خود را محقق کند؛ در حالی که هنوز پنج ماه از سال باقی مانده است.

فرماندار روانسر با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل، مدیران و کارکنان شبکه بانکی و کارآفرینان شهرستان تصریح کرد: دستیابی به این نتیجه، حاصل هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول در حوزه اشتغال و همراهی فعالان اقتصادی برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زا است.

جشن‌پرور نقش بانک‌های عامل در تأمین مالی طرح‌ها را نیز مهم دانست و گفت: همراهی نظام بانکی با متقاضیان و فراهم کردن زمینه تأمین منابع مورد نیاز کسب‌وکارها، در پیشبرد برنامه‌های اشتغال شهرستان مؤثر بوده است.

وی با تأکید بر ادامه پیگیری‌ها در ماه‌های باقی‌مانده سال خاطرنشان کرد: تحقق تعهدات تعیین‌شده به معنای پایان کار نیست و حمایت از کارآفرینان، پیگیری طرح‌های اشتغال‌زا و نظارت بر صحت فرصت‌های شغلی ثبت‌شده همچنان در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد.

فرماندار روانسر هدف اصلی برنامه‌های اشتغال را فراتر از ثبت آمار در سامانه دانست و اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی و پایدار که به بهبود معیشت مردم کمک کند، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و برای حفظ و تثبیت مشاغل ایجادشده باید اقدامات لازم ادامه یابد.