حمیده خاتون هلال‌بحر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان کمک کند.

رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر بوشهر از برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت ارتقای آگاهی خانواده‌ها و آشنایی با راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای کارکنان شهرداری خبر داد.

هلال‌بحر بیان کرد: این کارگاه آموزشی با هدف افزایش آگاهی کارکنان درباره آسیب‌های اجتماعی، تقویت مهارت‌های ارتباطی در محیط خانواده و آشنایی با شیوه‌های صحیح مواجهه با کودکان، در سالن اجتماعات شهرداری بندر بوشهر برگزار شد.

وی افزود: آشنایی با آسیب‌های اجتماعی، راهکارهای پیشگیری از آن‌ها، شناخت عوامل خطر و ارتقای آگاهی عمومی از جمله محورهای این کارگاه آموزشی بود.

رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی شهر بوشهر با تأکید بر اهمیت آموزش خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: نحوه برخورد صحیح با کودکان و چگونگی گفت‌وگو با آنان درباره مسائل و چالش‌های اجتماعی از موضوعات مهم این کارگاه بود؛ چراکه آگاهی والدین و استفاده از شیوه‌های ارتباطی مناسب می‌تواند در تقویت قدرت تصمیم‌گیری کودکان و نوجوانان و محافظت از آنان در برابر آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

هلال‌بحر ادامه داد: این کارگاه با تدریس دکتر یزدانی، مشاور و روان‌شناس حوزه خانواده و پیشگیری از اعتیاد، برگزار شد و شرکت‌کنندگان با موضوعات مرتبط با ارتقای آگاهی خانواده، مهارت‌های ارتباطی با کودکان و راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آشنا شدند.

وی با اشاره به نقش آموزش در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: پیشگیری از این آسیب‌ها نیازمند آموزش مستمر، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی است و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای دانش و توانمندی افراد در شناسایی عوامل خطر و مواجهه آگاهانه با چالش‌های اجتماعی باشد.