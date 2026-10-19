ناایمن شدن پیاده رو خیابان بهشتی کرمان با اجرای پروژه «بی آر تی»

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: اجرای طرح اتوبوس تندرو در خیابان شهید بهشتی کرمان، این روزها با پیامدهای ناخواسته‌ای برای عابران پیاده همراه شده است.

کانال‌هایی که در پیاده‌روی این خیابان برای کاشت درخت و انتقال جوی آب حفر شده، به یک معضل ایمنی تبدیل شده و عبور و مرور شهروندان، به‌ ویژه در ساعات شب و برای افراد سالمند و کودکان، را با خطر جدی مواجه کرده است.

شهرداری برای تعریض خیابان جوی های اطراف این خیابان را به پیاده رو منتقل کرده و برای اینکه محدوده پیاده رو را کاهش ندهد آن ها را مسقف کرده است، اما برای کاشت درخت روی کانال را باز کرده و روی آن نرده فلزی کار کرده که در بخش هایی حفره های دایره ای برروی این نرده ها ایجاد کرده که بدون درپوش و علامت هشداری رها شده اند.

روزها از این اقدام می گذرد، اما عملا انجام این پروژه رهگذران را در معرض احتمال سقوط در این کانال ها قرار داده است و سوال اصلی این است چرا برای این حفره های درپوش ایجاد نشده و کلا چرا چنین طرحی اجرا و بدون رعایت استانداردهای ایمنی رها شده است؟ شورای شهر و شهرداری هم در این زمینه سکوت کرده است.

حفاری‌ در پیاده‌روی اصلی شهر

محمد یکی از فروشنده های خیابان شهید بهشتی و نزدیک به میدان آزادی است که به خبرنگار مهر می گوید: در جریان بهسازی پیاده‌روی خیابان شهید بهشتی، جوی آب حاشیه خیابان به زیر پیاده‌رو منتقل شده و مسیر آن به‌صورت سرپوشیده اجرا می‌شود.

وی می افزاید: در کنار این کانال‌ها، حفره‌هایی نیز برای کاشت درخت در حاشیه معابر ایجاد شده است و این حفاری‌ها که بخشی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای خط BRT عنوان شده، عملاً بخشی از عرض پیاده‌رو را اشغال کرده و مسیر امن عبور عابران را محدود ساخته است.

این شهروند می گوید: در برخی نقاط، فاصله میان کانال‌های حفر شده و لبه خیابان به قدری کم است که عبور همزمان دو عابر پیاده با دشواری انجام می‌شود و خطر سقوط در حفره‌ها وجود دارد.

این حفره ها یا بدون درخت هستند و یا نهال کوچک در آن کاشته شده و امکان سقوط کودکان و افرادی که توجه کمی دارند را ایجاد کرده است؛ نه اطراف آنها نرده کشی شده و نه روی آنها پوشیده شده است.

شهرداری کرمان هدف از این اقدامات را بهبود وضعیت تردد، افزایش ایمنی و ارتقای منظر شهری عنوان کرده است و اعلام کرده که با مسقف سازی جوی حاشیه خیابان و اجرای درپوش‌های فلزی و بتنی استاندارد، عرض پیاده‌رو افزایش یافته و شرایط مناسب‌تری برای تردد شهروندان ایجاد خواهد شد.

با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود با این وعده‌ها فاصله دارد.

بسیاری از حفره‌های ایجادشده برای کاشت درخت، هنوز بدون درپوش یا حفاظ مناسب رها شده‌اند و همین موضوع، خطر سقوط عابران را به همراه دارد.

علاوه بر این، در برخی بخش‌ها، مصالح ساختمانی و خاک حاصل از حفاری، بخشی از پیاده‌رو را مسدود کرده و عبور را با مشکل مواجه کرده است.

انتظار می رود اجرای چنین طرح های با ایمنی و البته سرعت بیشتر و ایجاد کارگاه هایی با محدوده های و دیوارهایی که آن را از محل تردد جدا می کند اجرا شود.

نگرانی‌های شهروندان و مطالبه ایمنی

احمد که هر روز از این مسیر تردد می‌کند، از وضعیت فعلی پیاده‌رو ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گوید: مدارس باز شده و هر روز هزاران بچه مدرسه ای از کنار این کانالها که بدون سرپوش رها شده اند می گذرند چرا کسی فکری به حال این وضعیت نمی کنند؟

اعضای شورای شهر که هر روز اسم معابر را تغییر می دهند آیا تا به حال پیاده از این معابر عبور کرده اند و مشکلات مردم را دیده اند؟

مریم دیگر شهروند کرمانی در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: شب‌ها که از این خیابان رد می‌شوم، به دلیل تاریکی و نبود روشنایی کافی، تا نزدیک حفره‌ها متوجه آن‌ها نمی‌شوم. چند بار نزدیک بود پایم داخل کانال برود.

وی با اشاره به تردد سالمندان و کودکان در این مسیر، از شهرداری خواسته تا پیش از تکمیل پروژه، نسبت به ایمن‌سازی فوری حفره‌ها و نصب علائم هشداردهنده اقدام کند.

چرا ایمنی رعایت نشده است

ابراهیم فروشنده ای دیگر می گوید: این حفاری ها هم روی کاسبی ما اثر گذاشته و هم شاهد افتادن برخی مردم در این حفره ها هستیم؛ مردم می خواهند با فرزندانشان با آزادی کامل در پیاده رو راه بروند، اما چطور کسی که این طرح را ایجاد کرده یک حفره در پیاده رو ایجاد می کند و حتی یک نرده در اطراف ان ایجاد نمی کند.

وی می افزاید: کسبه بعضا خودشان روی این حفره ها را با وسیله ای می پوشانند، اما واقعا جای تعجب دارد که ایمنی این طرح اینقدر پایین است.

فاز نخست طرح بهسازی خیابان شهید بهشتی قرار است تا دو ماه آینده تکمیل شود. اما با توجه به روند کند پیشرفت و باقی ماندن حفره‌های متعدد در پیاده‌رو، به نظر می‌رسد تکمیل کامل پروژه و ایمن‌سازی نهایی آن بیش از این زمان به طول بیانجامد.

از سوی دیگر با اجرای این طرح و عقب بردن جوی آب عملا درختان وارد حریم خیابان شده اند و یا باید آنها را قطع کرد که در شهری مانند کرمان هر درخت بسیار ارزشمند است و یا باید این درختان در حریم خیابان حفظ شود که در این صورت هم مشخص نیست اجرای این طرح به چه دلیل بوده است!

اما آنچه امروز ضرورت دارد، توجه فوری به ایمنی عابران پیاده در خیابان شهید بهشتی است.

شهرداری کرمان باید هرچه سریع‌تر نسبت به مسقف سازی کامل کانال‌ها، نصب حفاظ‌های ایمنی و علائم هشداردهنده و رفع موانع موجود در پیاده‌رو اقدام کند تا تردد شهروندان در این محور پرتردد، بدون خطر و دغدغه انجام شود.