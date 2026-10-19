آفات زیر خاک؛ خطری که ریشه کشاورزی ایلام را نشانه رفت

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در استان ایلام با تکیه بر زمین‌های حاصلخیز و شرایط اقلیمی مناسب، از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی در غرب کشور شناخته می‌شود و بخش بزرگی از معیشت خانوارهای روستایی به این بخش وابسته است.

با این حال، این حوزه حیاتی در سال‌های اخیر با یک تهدید پنهان و مخرب در زیر خاک مواجه شده است؛ آفات خاکزی با حمله به ریشه و بذر گیاهان، بدون آنکه در ظاهر دیده شوند، رشد محصول را متوقف می‌سازند و خسارات سنگینی را به کشاورزان تحمیل می‌کنند.

ریشه این خسارات سنگین اغلب به ناآگاهی در سه اصل اساسی کاشت بازمی‌گردد؛ انتخاب زمان نامناسب کاشت، رعایت نکردن عمق استاندارد بذر و استفاده از بذور ضدعفونی‌نشده، شرایط را برای حمله آفات و نابودی زحمات یک فصل کشاورز فراهم می‌کند.

این سه عامل به طور مستقیم بر روند کشت و میزان سود و ضرر کشاورز تاثیرگذار است؛ چراکه وقتی بذر در عمق نامناسب قرار می‌گیرد یا زمان کاشت با چرخه زیستی آفات هماهنگ نیست، گیاه در ضعیف‌ترین حالت ممکن رشد می‌کند و به راحتی مورد هجوم قرار می‌گیرد.

برای عبور از این چالش و کاهش آسیب‌پذیری مزارع، باید به اجرای هم‌زمان عملیات کنترل آفات خاکزی و آموزش تخصصی کشاورزان توجه ویژه‌ای شود تا بهره‌برداران با زمان مناسب کاشت، عمق صحیح قرار دادن بذر در خاک و ضدعفونی اصولی بذور پیش از کاشت آشنا شوند.

رعایت این سه گام اساسی به گیاه کمک می‌کند تا در همان مراحل اولیه رشد، مقاومت لازم را در برابر عوامل بیماری‌زا به دست آورد و با ارتقای عملکرد مزارع، از هدر رفت سرمایه و زحمات کشاورزان جلوگیری شود.

بی‌تردید توجه جدی به این اصول علمی در سطح مزارع استان، نه تنها پایداری تولید را تضمین می‌کند، بلکه رونق اقتصادی روستاها و افزایش درآمد خانوارهای کشاورز را نیز به همراه خواهد داشت.

جهش تولید غلات با تکیه بر آموزش کشاورزان

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدیدات جدی آفات خاکزی برای مزارع غلات اظهار کرد: آفت سوسک‌های قهوه‌ای و سیاه در مراحل اولیه رشد با حمله به بذر و ریشه، تراکم بوته‌ها را کاهش می‌دهند و پایداری تولید را با چالش جدی روبه‌رو می‌کنند.

علیرضا طولابی با اشاره به اینکه مدیریت اصولی آفات پیش‌نیاز اصلی دستیابی به امنیت غذایی محسوب می‌شود، افزود: طی دو سال زراعی اخیر اقدامات گسترده‌ای برای مهار این آفات در شهرستان‌های سیروان، چرداول، دره‌شهر و بدره انجام شد و سموم تخصصی و پیشرفته به صورت کاملاً رایگان در اختیار کشاورزان مناطق درگیر قرار گرفت تا خسارات به حداقل برسد.

طولابی با اشاره به نقش کلیدی آموزش در اثربخشی این طرح تصریح کرد: در کنار عملیات مبارزه شیمیایی و پیشگیرانه، کارشناسان پهنه‌های کشاورزی با حضور مستمر در مزارع، آموزش‌های لازم را درباره زمان مناسب کاشت، رعایت عمق استاندارد بذر و روش صحیح ضدعفونی بذور به کشاورزان ارائه کردند تا از هدررفت منابع و نهاده‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به نتایج مثبت این اقدامات خاطرنشان کرد: ارزیابی‌های میدانی و مقایسه مزارع تحت پوشش با مزارع شاهد نشان می‌دهد که رعایت این اصول فنی و کنترل به‌موقع آفات، به افزایش قابل توجه عملکرد محصول در هر هکتار منجر شده و این امر به طور مستقیم بر بهبود درآمد و سودآوری کشاورزان اثرگذار بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به گستردگی این طرح اظهار کرد: این برنامه حمایتی توانست بیش از ۸۷۰ هکتار از مزارع آلوده و کانون‌های طغیان آفات را به طور کامل تحت پوشش قرار دهد و نتایج ارزشمند آن، اعتماد کشاورزان را به روش‌های نوین مدیریت مزرعه جلب نمود.

وی با اشاره به تداوم این برنامه‌های حمایتی گفت: با توجه به بازخورد مثبت بهره‌برداران و نتایج ارزشمند به‌دست‌آمده، تداوم این طرح در سال زراعی جاری در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود سطح وسیع‌تری از اراضی مستعد استان تحت پوشش عملیات کنترل آفات و آموزش‌های تخصصی قرار گیرد تا پایداری تولید غلات و تقویت امنیت غذایی منطقه بیش از پیش تضمین شود.

نجات مزارع ایلام از آفات خاکزی با تکیه بر آموزش کشاورزان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب‌های جدی آفات خاکزی اظهار کرد: این آفات در عمق خاک فعالیت می‌کنند و با تغذیه از ریشه و بذر گیاهان، مانع از جذب مواد غذایی و آب می‌شوند که همین موضوع موجب ضعف شدید گیاه، زردی برگ‌ها و در نهایت کاهش چشمگیر محصول می‌گردد.

رحیم اللهیاری با اشاره به ماهیت پنهان این خسارات افزود: به دلیل اینکه علائم اولیه حمله آفات در زیر سطح زمین و روی ریشه‌ها رخ می‌دهد، کشاورزان معمولاً در مراحل اولیه متوجه این تهدید نمی‌شوند و زمانی که نشانه‌های ظاهری در بوته‌ها ظاهر می‌شود، عملاً بخش قابل توجهی از سرمایه و زحمات بهره‌بردار از بین رفته است.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت اجرای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی تصریح کرد: مبارزه با این آفات نیازمند یک رویکرد تلفیقی است که در راس آن، آموزش کشاورزان در خصوص تعیین زمان دقیق کاشت، رعایت عمق استاندارد بذر در خاک و ضدعفونی اصولی بذور پیش از کشت قرار دارد و در کنار این موارد، عملیات کنترل شیمیایی و بیولوژیکی خاک نیز باید به صورت هم‌زمان انجام پذیرد.

مزارع پایش می شود

اللهیاری با اشاره به برنامه‌های در حال اجرا در سطح استان خاطرنشان کرد: کارشناسان این سازمان به طور مستمر مزارع را پایش می‌کنند تا کانون‌های آلودگی را به موقع شناسایی کنند و علاوه بر این، برگزاری کارگاه‌های ترویجی و ارائه مشاوره‌های فنی به کشاورزان در اولویت برنامه‌های جهاد کشاورزی قرار گرفته تا سطح آگاهی بهره‌برداران ارتقا یابد.

وی در خصوص نتایج مثبت این اقدامات اظهار داشت: رعایت این اصول فنی باعث می‌شود تا گیاه از همان ابتدای رشد در برابر تنش‌ها مقاوم شود که این امر به طور مستقیم بر افزایش کمی و کیفی محصول اثرگذار است و در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های مبارزه با آفات، جلوگیری از هدر رفت نهاده‌ها و افزایش سودآوری کشاورزان خواهد شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی ایلام در پایان گفت: با تداوم این همکاری‌ها و توجه جدی به اصول علمی، می‌توانیم گام‌های بلندی در جهت پایداری تولیدات کشاورزی استان برداریم و زمینه رونق معیشت خانوارهای روستایی را بیش از پیش فراهم کنیم.

بی‌تردید، تداوم این برنامه‌های آموزشی و حمایتی در سال زراعی جدید، ضمن کاهش وابستگی به نهاده‌های شیمیایی، زمینه رونق معیشت خانوارهای روستایی و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشاورزی منطقه را به همراه خواهد داشت.