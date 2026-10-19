به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجائی صبح دوشنبه در بازدید از بیمارستان تامین اجتماعی بوشهر، با تبریک مناسبت روز پرستار، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در این مناسبت مبارک در جمع شما عزیزان حضور دارم؛ شما که رسالتتان ایجاد آرامش، سلامت و امید در میان مردم است.

وی افزود: پرستاری جلوه‌ای از انسانیت، مسئولیت‌پذیری و عشق است. بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها پذیرای بیمارانی هستند که بیش از هر چیز به آرامش و امید نیاز دارند و این پرستاران و کادر درمان هستند که با تلاش و حضور دلسوزانه خود، آرامش را به بیماران می‌بخشند و امید را به آنان و خانواده‌هایشان بازمی‌گردانند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به نقش ارزشمند کادر بهداشت و درمان استان در دوران جنگ تحمیلی گفت: صبر، فداکاری و تلاش کادر بهداشت و درمان استان در زمان جنگ تحمیلی، جلوه‌ای از ایثار و ازخودگذشتگی است و این خدمات همواره در حافظه مردم باقی خواهد ماند.

توسعه زیرساخت‌های فیزیکی کافی نیست

رجائی ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم ما در مدیریت استان، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز این حوزه است.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های فیزیکی شرط لازم است، اما کافی نیست؛ این شما هستید که به زیرساخت‌ها جان می‌دهید. بیمارستان و درمانگاه بدون نیروی انسانی توانمند و باانگیزه، تنها یک ساختمان است و این کادر درمان هستند که به این بناها حیات می‌بخشند.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با قدردانی از تلاش‌های پرستاران و کادر درمان خاطرنشان کرد: دشواری شیفت‌های طولانی، خستگی جسمی و فشارهای روحی، بخشی از سختی‌های کار شماست و با وجود این دشواری‌ها، مسئولانه و صادقانه در خدمت مردم هستید.

رجائی گفت: امروز به نمایندگی از مردم استان بوشهر، از زحمات صادقانه و مسئولیت‌های ارزشمند شما تشکر می‌کنم و به همه شما خداقوت می‌گویم.