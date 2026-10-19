دو موفقیت بین المللی فولاد مبارکه در انجمن جهانی فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، با اشاره به دستاوردهای بین‌المللی اخیر این گروه اظهار کرد: فولاد مبارکه در سال ۲۰۲۶ در دو حوزه مهم سلامت شغلی و پایداری در جمع برگزیدگان و نامزدهای نهایی انجمن جهانی فولاد قرار گرفت. این موفقیت‌ها حاصل تلاش کارکنان، متخصصان، مدیران و شرکای کسب‌وکار مجموعه‌ای است که حفاظت از سرمایه انسانی، پایداری تولید و افزایش تاب‌آوری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه اعضای انجمن جهانی فولاد حدود ۸۵ درصد تولید فولاد جهان را نمایندگی می‌کنند، افزود: حضور فولاد مبارکه در میان برگزیدگان و نامزدهای نهایی رویدادهای این انجمن، فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های صنعت فولاد ایران و ارائه تجربیات متخصصان کشور در سطح بین‌المللی است.

دومین انتخاب متوالی فولاد مبارکه به‌عنوان برگزیده مدیریت سلامت شغلی

زرندی با اشاره به انتخاب برنامه «آمادگی روان‌شناختی برای کار پیش از استخدام و حمایت زودهنگام» (Pre-employment Psychological Fitness-for-Work and Early Support Programme) در برنامه تعالی ایمنی و سلامت انجمن جهانی فولاد در سال ۲۰۲۶ تصریح کرد: پس از ارزیابی تخصصی طرح‌های ارائه‌شده، شش شرکت در حوزه‌های مختلف ایمنی و سلامت به‌عنوان برگزیدگان سال ۲۰۲۶ معرفی شدند و فولاد مبارکه در بخش مدیریت سلامت شغلی (Occupational Health Management) به‌عنوان برگزیده این رویداد معرفی شد.

وی ادامه داد: این دومین سال متوالی است که فولاد مبارکه در حوزه مدیریت سلامت شغلی در جمع برگزیدگان انجمن جهانی فولاد قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۲۵ نیز پروژه «Ergonomica AI؛ سامانه هوشمند شناسایی و پیشگیری از ریسک‌های ارگونومیک» با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل تصاویر، به‌عنوان طرح برگزیده فولاد مبارکه در این حوزه معرفی شده بود.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اهمیت توأمان سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی گفت: برنامه ارزیابی آمادگی روان‌شناختی برای کار از سال ۲۰۲۲ در فرایندهای مرتبط با سلامت شغلی و استخدام شرکت اجرا شده و تاکنون ۳ هزار و ۷۴۵ متقاضی استخدام را تحت پوشش قرار داده است.

وی افزود: این برنامه با بهره‌گیری از ارزیابی‌های استاندارد روان‌شناختی، مصاحبه‌های حرفه‌ای محرمانه و در صورت نیاز بررسی تخصصی بالینی و با همکاری تیمی چندتخصصی اجرا می‌شود. هدف از این رویکرد، صرفاً شناسایی یک وضعیت روان‌شناختی نیست، بلکه تشخیص زودهنگام نیازهای حمایتی، توجه به الزامات هر شغل، ارتقای تناسب فرد و شغل و پیشگیری از مخاطراتی است که می‌تواند سلامت فرد یا ایمنی محیط کار را تحت تأثیر قرار دهد.

زرندی خاطرنشان کرد: انجمن جهانی فولاد نیز در معرفی این پروژه، بر رویکرد پیشگیرانه آن و تلفیق سلامت روان‌شناختی با تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر الزامات شغلی تأکید کرده است.

حضور در جمع ۵ نامزد نهایی جایزه استیلی ۲۰۲۶

زرندی در تشریح دومین موفقیت بین‌المللی گروه فولاد مبارکه گفت: این مجموعه صنعتی با ارائه پروژه الگوی نوسازی فولاد مبارکه با عنوان «انسان در اولویت، سیاره‌ای بهتر، صنعتی قدرتمندتر» در بخش تعالی در پایداری جایزه استیلی، در جمع پنج نامزد نهایی این جایزه قرار گرفت و در کنار شرکت‌های مطرحی همچون China Baowu، China Steel Corporation، JFE Steel و Nippon Steel به رقابت پرداخت.

وی افزود: این پروژه با محوریت حفاظت از کارکنان، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تداوم تولید، پایداری زنجیره تأمین و ارتقای تاب‌آوری سازمانی ارائه شد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: پس از حملات نظامی و آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، حفاظت از جان کارکنان و پیمانکاران، حفظ امنیت شغلی و بازگشت ایمن به تولید در اولویت قرار گرفت. در ادامه، عملیات بازسازی با اتکا به توان متخصصان داخلی و مشارکت شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی دنبال شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف فولاد مبارکه تنها بازسازی تجهیزات و راه‌اندازی خطوط تولید نبود؛ بلکه تلاش شد با مستندسازی تجربیات مدیریت بحران، ظرفیت‌های سازمانی ارتقا یابد و آمادگی مجموعه برای مواجهه با بحران‌های آینده افزایش پیدا کند. چارچوب تاب‌آوری مبتنی بر پایداری نیز حاصل یکپارچه‌سازی تجربیات شرکت در حفاظت از سرمایه انسانی، تداوم کسب‌وکار، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از زنجیره تأمین و تعامل با ذی‌نفعان است.

سرمایه انسانی؛ محور مشترک دو دستاورد جهانی

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی محور مشترک این دو موفقیت است، گفت: در پروژه مدیریت سلامت شغلی، حفاظت پیشگیرانه از کارکنان پیش از آغاز فعالیت حرفه‌ای دنبال می‌شود و در چارچوب تاب‌آوری نیز صیانت از جان و امنیت شغلی آنان در شرایط بحران اولویت دارد.

زرندی افزود: این دستاوردها نشان می‌دهد که توجه به سرمایه انسانی در فولاد مبارکه در قالب برنامه‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی دنبال می‌شود و حضور این شرکت در کنار بزرگان صنعت فولاد جهان، ظرفیت متخصصان ایرانی را در مدیریت شرایط پیچیده و توسعه راهکارهای نوآورانه نشان می‌دهد.

وی در پایان، این دو موفقیت را به خانواده بزرگ فولاد مبارکه، کارکنان، مدیران، متخصصان، پیمانکاران و خانواده‌های آنان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که استمرار این مسیر، جایگاه گروه فولاد مبارکه را در صنعت فولاد جهان ارتقا دهد و نقش‌آفرینی آن را در توسعه پایدار کشور تقویت کند.