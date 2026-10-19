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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

کارشکنی عربستان در مسیر تلاش‌های یمن برای کاهش تنش‌ها

کارشکنی عربستان در مسیر تلاش‌های یمن برای کاهش تنش‌ها

سخنگوی جنبش انصارالله یمن از کارشکنی عربستان در مسیر تلاش های صنعا برای کاهش تنش ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیئت مذاکره کننده یمن تاکید کرد که طرف سعودی از تعهدات خود در توافق های قبلی شانه خالی می کند. حمله ریاض به فرودگاه صنعا در ژوئیه ۲۰۲۶ به آتش بس برقرار شده پایان داد و عربستان به هیچ کدام از هشدارهای قبلی توجه نکرد.

وی اضافه کرد: صنعا قبل از تشدید تجاوزات عربستان با ریاض به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تماس بود تا این کشور را به تعهدات قبل از سال ۲۰۲۳ خود بازگرداند و پیشنهادات مختلفی به طرف سعودی ارائه شد اما عربستان حتی یک قدم برنداشت.

عبدالسلام تصریح کرد: عربستان در این توهم به سر می برد که تحولات منطقه و مشارکت یمن در نبرد طوفان الاقصی باعث شده دیگر نیازی به اجرای تعهداتش نباشد. برادران ما در عمان تعدادی از پیشنهادات مربوط به آتش بس را مطرح کردند و صنعا نیز با آنها همراهی کرد. این پیشنهادات شامل آتش بس ۵ روزه برای اجرای مذاکرات در جوی آرام بود اما پاسخ عربستان همسو با خواسته های بشردوستانه یمن نبود.

کد مطلب 6982266

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