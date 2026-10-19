قدردانی مسئولان از حضور باشکوه مردم مازندران در رزمایش جانفدایان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در استان و محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا، در پیامی مشترک از حضور گسترده مردم استان در رزمایش مردمی «جان‌فدا» قدردانی کردند.

در این پیام آمده است: سلام و درود بر شما که تاریخ همواره گواه غیرت، ولایتمداری و بصیرت شما بوده است. حضور پرشور و گسترده مردم در سراسر استان در رزمایش مردمی «جان‌فدا»، جلوه‌ای از همدلی، وحدت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، مکتب حضرت امام خمینی (ره)، ادامه راه پرافتخار قائد شهید امت و پایبندی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

ساری به‌عنوان مرکز دیار علویان، همگام با مردم در اقصی نقاط استان، بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که با گام‌هایی استوار و دل‌هایی سرشار از عشق به میهن، بر ایستادگی در برابر بدخواهان و مستکبران تأکید کردند و پیام همبستگی و پایداری خود را به گوش جهانیان رساندند.

این حضور آگاهانه و پرشور نشان داد که مردم این سرزمین با تکیه بر ایمان، روحیه ایثار و آمادگی برای فداکاری، در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و صیانت از امنیت و اقتدار کشور مصمم هستند و در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی‌ها عقب‌نشینی نخواهند کرد.

دشمنان این مرز و بوم بدانند که هرگونه تلاش برای تضعیف، تجزیه یا خدشه‌دار کردن امنیت ملی ایران، با اراده و ایستادگی ملت روبه‌رو خواهد شد. ایران خانه ملتی است که در روزهای دشوار، با اتحاد و انسجام بیشتر، پای پرچم پرافتخار کشور خود می‌ایستد.

ما به‌عنوان خادمان مردم، در برابر این میزان از همبستگی و حضور مسئولانه سر تعظیم فرود می‌آوریم و مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک زنان و مردان مؤمن، جوانان برومند و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در سراسر استان مازندران اعلام می‌کنیم.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و در سایه توجهات و ادعیه زاکیه حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی و توسعه، آبادانی و سربلندی مازندران قهرمان، گام‌هایی استوارتر برداریم.