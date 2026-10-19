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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۶

قدردانی مسئولان از حضور باشکوه مردم مازندران در رزمایش جانفدایان ایران

قدردانی مسئولان از حضور باشکوه مردم مازندران در رزمایش جانفدایان ایران

ساری - استاندار مازندران، نماینده ولی‌فقیه در استان و فرمانده سپاه کربلا در پیامی مشترک، از حضور مردم مازندران در رزمایش مردمی «جان‌فدا» قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در استان و محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا، در پیامی مشترک از حضور گسترده مردم استان در رزمایش مردمی «جان‌فدا» قدردانی کردند.

در این پیام آمده است: سلام و درود بر شما که تاریخ همواره گواه غیرت، ولایتمداری و بصیرت شما بوده است. حضور پرشور و گسترده مردم در سراسر استان در رزمایش مردمی «جان‌فدا»، جلوه‌ای از همدلی، وحدت و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، مکتب حضرت امام خمینی (ره)، ادامه راه پرافتخار قائد شهید امت و پایبندی به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

ساری به‌عنوان مرکز دیار علویان، همگام با مردم در اقصی نقاط استان، بار دیگر شاهد حضور مردمی بود که با گام‌هایی استوار و دل‌هایی سرشار از عشق به میهن، بر ایستادگی در برابر بدخواهان و مستکبران تأکید کردند و پیام همبستگی و پایداری خود را به گوش جهانیان رساندند.

این حضور آگاهانه و پرشور نشان داد که مردم این سرزمین با تکیه بر ایمان، روحیه ایثار و آمادگی برای فداکاری، در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و صیانت از امنیت و اقتدار کشور مصمم هستند و در برابر تهدیدها و زیاده‌خواهی‌ها عقب‌نشینی نخواهند کرد.

دشمنان این مرز و بوم بدانند که هرگونه تلاش برای تضعیف، تجزیه یا خدشه‌دار کردن امنیت ملی ایران، با اراده و ایستادگی ملت روبه‌رو خواهد شد. ایران خانه ملتی است که در روزهای دشوار، با اتحاد و انسجام بیشتر، پای پرچم پرافتخار کشور خود می‌ایستد.

ما به‌عنوان خادمان مردم، در برابر این میزان از همبستگی و حضور مسئولانه سر تعظیم فرود می‌آوریم و مراتب سپاس و قدردانی خود را از یکایک زنان و مردان مؤمن، جوانان برومند و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در سراسر استان مازندران اعلام می‌کنیم.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و در سایه توجهات و ادعیه زاکیه حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، در مسیر اعتلای نام ایران اسلامی و توسعه، آبادانی و سربلندی مازندران قهرمان، گام‌هایی استوارتر برداریم.

کد مطلب 6982267

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