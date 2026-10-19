رئیس کرمی: متقاضی برای استخدام پرستار نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران روز گذشته (یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵) در بیمارستان مرکز قلب تهران برگزار شد.

سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در این مراسم با تبریک روز پرستار به کارکنان پرستاری بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و بهداشتی و دانشکده‌های پرستاری، از تلاش‌ها و فداکاری‌های آنان در مراقبت از بیماران قدردانی کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های سال گذشته از جمله تخلیه و انتقال بیماران بیمارستان‌های بهارلو و آرش در شرایط بحرانی، نقش پرستاران را در مدیریت این شرایط برجسته دانست و گفت: انتقال سریع بیماران بدحال با رعایت اصول ایمنی، نمونه‌ای از فداکاری و مسئولیت‌پذیری همکاران پرستار بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه کارکنان حوزه سلامت در شرایط دشوار نیز در کنار مردم ایستاده‌اند، افزود: تلاش تیم‌های درمانی در انتقال بیماران، راه‌اندازی و توسعه مراکز درمانی و تداوم ارائه خدمات، شایسته قدردانی است.

رئیس‌کرمی در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلات حوزه پرستاری اظهار کرد: پرداخت حقوق، اضافه‌کاری و سایر مطالبات کارکنان در دانشگاه تا حد امکان و در چارچوب اختیارات موجود پیگیری می‌شود؛ با این حال، بخشی از مشکلات پرداخت تعرفه‌ها به مسائل آیین‌نامه‌ای و برخی موارد به اشکالات حسابداری مربوط است که برای رفع آنها اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی با تأکید بر پیگیری مطالبات پرستاران در سطوح مختلف افزود: با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای اصلاح حقوق و افزایش دریافتی‌ها، رشد تورم موجب شده است افزایش پرداخت‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی نباشد. امیدواریم با ادامه پیگیری‌ها و گفتگوهای انجام‌شده، شرایط بهتری برای همکاران حوزه سلامت فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی دیگر از مسائل مهم حوزه پرستاری را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، از نظر مجوز استخدام و تأمین اعتبار مالی برای جذب پرستار، محدودیتی در دانشگاه وجود ندارد؛ اما تعداد داوطلبان استخدام کافی نیست و این مسئله تأمین نیروی موردنیاز را با دشواری مواجه کرده است.

وی افزود: برای کاهش اضافه‌کاری پرستاران و بهبود شرایط کاری آنان، باید تعداد نیروهای پرستاری متناسب با نیاز مراکز درمانی افزایش یابد و جذب نیروی جدید با جدیت دنبال شود.

رئیس‌کرمی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش‌ها و پیگیری مسائل حوزه پرستاری، شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات درمانی و فعالیت همکاران پرستار فراهم شود.

بدون پرستاران کارها پیش نمی رود

رضا شروین بدو، معاون درمان دانشگاه، با قدردانی از تلاش‌های پرستاران در ارائه خدمات درمانی و مدیریت شرایط بحرانی، بر ضرورت پیگیری مطالبات این گروه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر پرستاران در آموزش و پیگیری وضعیت بیماران پس از ترخیص، فداکاری آنان در شرایط دشوار کشور را شایسته قدردانی دانست و یاد و خاطره همکاران پرستاری ازدست‌رفته را گرامی داشت.

بدو با تأکید بر اهمیت نقش پرستاران در نظام سلامت گفت: حتی با بهترین تجهیزات پزشکی و حضور پزشکان برجسته، بدون پرستاران نمی‌توان خدمات مؤثری به بیماران ارائه کرد.

وی همچنین پیگیری مطالبات مادی، معنوی و حمایتی پرستاران، از جمله تعرفه‌های پرستاری، را ضروری دانست و بر تلاش دانشگاه برای حمایت از این گروه تأکید کرد.

دغدغه اصلی پرستاران نباید مشکلات معیشتی باشد

عباسعلی کریمی، رئیس مرکز قلب تهران، بر ضرورت توجه عمیق‌تر به جایگاه پرستاران در نظام درمان تأکید کرد و گفت: پرستاران اعضای اصلی تیم درمان هستند و بخش مهمی از روند مراقبت و درمان بیماران بر عهده آنان است.

وی با اشاره به حضور پزشکان در بخش‌های مختلف بیمارستان و تداوم مراقبت از بیماران به همت کادر پرستاری، گفت: نقش پرستاران به دریافت حقوق و مزایا محدود نمی‌شود؛ بلکه باید جایگاه حرفه‌ای و اهمیت نقش آنان در ذهن و نگاه مدیران و سایر اعضای تیم درمان به‌درستی شناخته شود.

به گفته وی، توجه به جایگاه پرستاران، زمینه‌ساز رعایت بهتر حقوق و مطالبات آنان نیز خواهد بود.

کریمی با تأکید بر مسئولیت مدیران در رسیدگی به مسائل معیشتی و رفاهی پرستاران تصریح کرد: پرستار باید دغدغه اصلی‌اش سلامت، درمان و مراقبت از بیمار باشد، نه محاسبه حقوق، اضافه‌کار و نگرانی درباره تأمین هزینه‌های زندگی. این مسائل باید دغدغه مدیران و مسئولانی باشد که مسئولیت اداره مراکز درمانی را بر عهده دارند.

رئیس مرکز قلب تهران در پایان با بیان اینکه زحمات پرستاران فراتر از آن چیزی است که معمولاً دیده و بیان می‌شود، خاطرنشان کرد: حمایت از جامعه پرستاری باید با شناخت واقعی جایگاه و مسئولیت‌های آنان همراه باشد و به رسیدگی به مشکلات مادی محدود نشود.

پرستاران شایسته بهترین شرایط کاری و رفاهی هستند

سیمین رنجبران، مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، با قدردانی از تلاش‌های کادر پرستاری در سالی دشوار، نقش آنان را در ارائه خدمات درمانی و مدیریت شرایط بحرانی کشور ارزشمند دانست. وی همچنین از اقدامات پرستاران در آموزش احیای قلبی ریوی (CPR) به مردم به‌عنوان خدمتی ماندگار یاد کرد.

رنجبران با اشاره به اقدامات دانشگاه در زمینه پرداخت‌های به‌موقع، توسعه خدمات رفاهی، راه‌اندازی مهدکودک و اختصاص پانسیون به تعدادی از پرستاران، بر ضرورت تداوم حمایت‌ها تأکید کرد. وی همچنین از پیگیری موضوع پرداخت بابت فعالیت‌های خارج از شرح وظایف پرستاران خبر داد و خواستار توجه بیشتر به نیازها و مطالبات این گروه شد.

مدیر امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان با قدردانی از همراهی مدیران پرستاری و کارکنان این حوزه، تأکید کرد پرستاران شایسته برخورداری از امنیت، آرامش و شرایط مناسب کاری و زندگی هستند.

رسیدگی به معیشت پرستاران

احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه پرستاری گفت: پرستاران باید با آرامش خاطر به ارائه خدمات بپردازند و این وظیفه مدیران است که دغدغه‌ها و مشکلات آنان را پیگیری و برطرف کنند.

وی با اشاره به کمبود نیروی پرستاری و دشواری جذب نیروی موردنیاز، این وضعیت را نشانه وجود اشکال در مدیریت دانست و بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی و تأمین حداقل‌های اقتصادی پرستاران تأکید کرد.

نجاتیان همچنین از حمایت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه نیروی انسانی و توسعه نقش پرستاری تخصصی قدردانی کرد و با اشاره به فداکاری‌های جامعه پرستاری در حفظ سلامت مردم، فراهم کردن شرایط مناسب برای خدمت‌رسانی بهتر این گروه را ضروری دانست.

در پایان این مراسم از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان های تحت نظارت این دانشگاه قدردانی شد.