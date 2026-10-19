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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

جلسه هماهنگی ستاد ۱۳ آبان استان البرز برگزار شد

جلسه هماهنگی ستاد ۱۳ آبان استان البرز برگزار شد

کرج _ جلسه هماهنگی ستاد ۱۳ آبان استان البرز، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه به ریاست محمدجواد کاظمینی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با هدف هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ۱۳ آبان مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6982276

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