امروز آخرین فرصت انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی؛ عدم تمدید مهلت

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه با حضور ۲ هزار و ۴۷۵ داوطلب برگزار شد.

کلید اولیه در ۲۱ شهریور و کلید نهایی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ در ۱۴ مهرماه منتشر شد.

کارنامه علمی شرکت‌کنندگان از ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دسترس داوطلبان قرار گرفت و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته با اطلاع از وضعیت علمی خود می توانند انتخاب رشته محل خود را تکمیل کنند.

فرآیند انتخاب رشته‌ محل تحصیل نیز از دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده است و این فرصت تا ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

داوطلبان در این بازه زمانی امکان ویرایش فرم انتخاب رشته‌محل تحصیل خود را نیز خواهند داشت. با توجه به محدودیت زمانی مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای تاکید کرده است، مهلت تکمیل مدارک و انتخاب رشته مهلت زمانی تمدید نخواهد شد.

براساس مصوبه چهل و سومین نشست شورای دندانپزشکی کسانی که نمره حدنصاب را بر اساس روش های سایکومتریک که توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی انجام می شود (۵۰ درصد نمره خام) کسب کنند مجاز به انتخاب رشته/ محل هستند.

گزینش دانشجو در هر یک از رشته های آزمون دستیاری دندانپزشکی، بر اساس نمره کل تراز به درصد (ویژه همان رشته تخصصی) مندرج در کارنامه، سهمیه و اولویت انتخاب رشته/ محل که توسط خود داوطلب تعیین شده، انجام خواهد شد. بنابراین داوطلب باید بر اساس علاقه شخصی، با توجه به نمره کل تراز اکتسابی و ظرفیت رشته/ محل های تحصیلی نسبت به انتخاب رشته/ محل تحصیل خود اقدام کند.