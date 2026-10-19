اعتماد دوباره سهراب به کاپیتان؛ ماموریت ویژه در غیاب بازیکن جوان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز دوشنبه ۲۷ مهر در شرایطی از گل‌گهر میزبانی می‌کند که آبی‌پوشان به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار و صعود به صدر جدول هستند. سهراب بختیاری‌زاده در این مسابقه امیرمحمد رزاقی‌نیا هافبک جوان خود را به دلیل مصدومیت از ابتدا در اختیار نخواهد داشت و قصد ندارد با استفاده از این بازیکن ریسک بازگشت زودهنگام او به میدان را بپذیرد.

روزبه چشمی که فصل جاری را با مصدومیت آغاز کرد و به‌ تدریج به ترکیب استقلال نزدیک شد و تاکنون در چهار دیدار مقابل فولاد، آلومینیوم، السد و الغرافه قطر به‌طور کامل برای آبی‌پوشان به میدان رفته است. در صورتی که این بازیکن امروز نیز از ابتدا در ترکیب اصلی استقلال قرار بگیرد، برای نخستین بار در فصل جاری دو بازی متوالی را از ابتدا در ترکیب این تیم آغاز خواهد کرد.

چشمی در غیاب امیرمحمد رزاقی‌نیا وظیفه مهمی در میانه میدان بر عهده خواهد داشت. او علاوه بر مسئولیت‌های دفاعی، باید در روند بازی‌سازی استقلال نیز نقش مؤثری ایفا کند تا غیبت هافبک جوان آبی‌پوشان کمتر احساس شود.

در کنار چشمی، اسماعیل قلی‌زاده دیگر بازیکن جوان استقلال نیز به میدان خواهد رفت؛ بازیکنی که در فصل جاری به یکی از مهره‌های ثابت ترکیب آبی‌پوشان تبدیل شده است.