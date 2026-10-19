نوسان محدود طلای جهانی؛ روند کلی بازار همچنان نزولی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های رصد بازارهای مالی، آخرین قیمت فلز گرانبهای Gold نشان می‌دهد که هر اونس (oz) از این فلز بر مبنای دلار آمریکا (USD - United States Dollar) با نرخ معادل ۴,۱۸۲.۱۵ دلار دادوستد شده است که این رقم افزایشی به میزان ۲۱.۴۱ واحد معادل مثبت ۰.۵۱ درصد را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، شاخص‌های مربوطه با ثبت ارقام ۵۷.۷۱ همراه با افزایش ۰.۹۱ و رشد مثبت ۱.۵۹ درصدی در این روند گزارش شده‌اند.