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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۲

نوسان محدود طلای جهانی؛ روند کلی بازار همچنان نزولی است

نوسان محدود طلای جهانی؛ روند کلی بازار همچنان نزولی است

با وجود نوسان مثبت مقطعی و افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای دلاری، روند کلی بازار همچنان منفی گزارش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه‌های رصد بازارهای مالی، آخرین قیمت فلز گرانبهای Gold نشان می‌دهد که هر اونس (oz) از این فلز بر مبنای دلار آمریکا (USD - United States Dollar) با نرخ معادل ۴,۱۸۲.۱۵ دلار دادوستد شده است که این رقم افزایشی به میزان ۲۱.۴۱ واحد معادل مثبت ۰.۵۱ درصد را نشان می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، شاخص‌های مربوطه با ثبت ارقام ۵۷.۷۱ همراه با افزایش ۰.۹۱ و رشد مثبت ۱.۵۹ درصدی در این روند گزارش شده‌اند.

کد مطلب 6982281
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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