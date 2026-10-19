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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۷

زاکانی: اولویت کاخ الیزه باید شنیدن مطالبات دانش آموزان باشد

زاکانی: اولویت کاخ الیزه باید شنیدن مطالبات دانش آموزان باشد

شهردار تهران با قدردانی از مواضع شهردار پاریس درباره فلسطین، خواستار اولویت دادن دولت فرانسه به مطالبات داخلی به‌ جای اطاعت از ترامپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در واکنشی در صفحه شخصی خود خطاب به امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، از مواضع وی درباره فلسطین قدردانی کرد و از دولت فرانسه خواست به‌جای مداخله در امور سایر کشورها و حمایت از جنگ‌افروزی آمریکا، رسیدگی به مسائل داخلی و مطالبات معترضان را در اولویت قرار دهد.

زاکانی در این پیام با خطاب قرار دادن شهردار پاریس نوشت: «جناب گرگوار؛

از مواضع حق‌طلبانه شما درباره فلسطین سپاسگزارم. به رئیس‌جمهورتان یادآوری کنید که به‌جای دخالت در امور دیگر کشورها و حمایت از جنگ‌افروزی آمریکا، باید برای حل مشکلات پاریس به شما کمک کند.

پاسخ به مطالبات دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان فرانسوی، به جای تن دادن به خواسته‌های ترامپ، باید اولویت کاخ الیزه باشد.

وظیفه کاخ الیزه شنیدن صدای فرانسه است، نه اطاعت از ترامپ.»

کد مطلب 6982286

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