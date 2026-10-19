به گزارش خبرگزاری مهر، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن در گفتگو با شبکه خبری المسیره تریبون رسمی این جریان تأکید کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن، به‌ ویژه زنان و کودکان، نشان دهنده ناتوانی رژیم سعودی از دستیابی به هرگونه دستاورد نظامی طی سال‌ها تجاوزگری و بسیج نیرو با وجود حمایت‌های آمریکا و صهیونیست‌ها است.

وی اشاره کرد که حملات هوایی به منازل، بازارها، پل‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مجالس سوگواری، ماهیت رویکرد رژیم سعودی در تجاوز به یمن را پس از شکست در تحقق اهداف نظامی‌اش، برملا کرده است.

الاسد تاکید کرد که تشدید اخیر تنش‌ها از سوی عربستان تنها به محاصره، گرسنگی و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها محدود نشده، بلکه به بمباران تجمعات غیرنظامی نیز گسترش یافته است.

وی با استناد به جنایاتی که در صعده، مقننه، ذمار، مفارق ماویه و مناطق دیگر رخ داده، تأکید کرد که این تجاوزات، ملت یمن را به عقب‌نشینی یا تسلیم وادار نخواهد کرد، بلکه آن‌ها را برای بازپس‌گیری حقوق خود و شکستن محاصره، مستحکم‌تر و مصمم‌تر می‌سازد.

الأسد با اشاره به اینکه نیروهای مسلح یمن دارای بانک اهداف گسترده و متغیری هستند، خاطرنشان کرد که معادله «تشدید تنش در برابر تشدید تنش»، به این نیروها اجازه می‌دهد تا در پاسخ به تداوم تجاوزات، موج حملات خود را علیه اهداف نظامی و حیاتی در عمق خاک عربستان افزایش دهند.

وی گفت که رژیم سعودی در طول سال‌های تجاوز، رویکردی جنایتکارانه در پیش گرفته و زیرساخت‌های معیشتی در یمن، از مسکن و بازارها گرفته تا تأسیسات خدماتی و نمادهای مذهبی را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد حملات هوایی عربستان علیه یمن از ۳۰۰ هزار مورد فراتر رفته است، ابراز داشت که حملات اخیر در حالی صورت می‌گیرد که عملیات زمینی نیروهای مزدور سعودی با شکست مواجه شده و این نیروها در مناطق مرزی و اشغالی شکست خورده‌اند.

الأسد از تداوم حمله به غیرنظامیان توسط عربستان، همزمان با تلاش‌های این کشور برای بسیج نیروهای دیگر جهت مشارکت در تجاوز به یمن، انتقاد کرد و افزود که نیروهای مسلح یمن قادرند عملیات‌های خود را تشدید کرده و اهداف نظامی و حیاتی و حساس در عمق خاک عربستان را هدف قرار دهند تا از تداوم تجاوزات جلوگیری کنند. وی توضیح داد که خودداری از هدف قرار دادن غیرنظامیان، به معنای گذشت از جنایات یا عقب‌نشینی از معادله «تشدید تنش در برابر تشدید تنش» نیست.

این عضو ارشد انصارالله با تاکید بر اینکه مردم عربستان، از جمله شهروندان و ساکنان نجد، حجاز، مخلاف سلیمانی و عسیر، هدف عملیات‌های یمن نیستند؛ تصریح کرد که موضع یمن، هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد می‌کند و بازدارندگی بر اهداف نظامی و حیاتی مرتبط با تجاوز متمرکز است.

الأسد همچنین از سکوت جامعه بین‌المللی در برابر حمله به غیرنظامیان در یمن انتقاد کرد و گفت که منافع مالی و نفتی جامعه جهانی بر مواضع برخی نهادهای بین‌المللی سایه افکنده است.

الأسد در پایان سخنان خود تأکید کرد که ملت یمن در برابر تجاوزات زانو نخواهد زد و تسلیم نخواهد شد، بلکه تداوم حمله به غیرنظامیان، آن‌ها را به پافشاری بر مقابله بیشتر وادار می‌کند. وی خواستار افزایش تلاش‌های مردمی و نظامی برای بازپس‌گیری حقوق یمن و شکستن محاصره شد و تأکید کرد که خون قربانیان، یمنی‌ها را به سمت تسلیم سوق نخواهد داد، بلکه عزم آنان را برای پاسخگویی و مجازات متجاوزان تقویت خواهد کرد.