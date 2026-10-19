به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در آیین افتتاحیه نمایشگاه «قرار هشتم» در دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به جایگاه شهدا و فرهنگ شهادت اظهار کرد: به تعبیر امام مجاهد شهید، شهادت یک تجارت پرسود است و همین موضوع نشان می‌دهد که باید نسبت به جایگاه شهدا غبطه خورد.

وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا از وظایف همگانی است، افزود: گاهی به شهدا و شهادت می‌پردازیم تا ادای دین کنیم، نسبتی با آنان برقرار کنیم و یادشان را زنده نگه داریم. این خود یک سطح از مواجهه با فرهنگ ایثار و شهادت است؛ چنان‌که امام مجاهد شهید فرمودند، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا کمتر از اصل شهادت نیست و این وظیفه همه ماست.

زاکانی با اشاره به دشواری‌های مسیر انقلاب در گذر زمان ادامه داد: هرچه انقلاب جلوتر می‌رود، کار سخت‌تر می‌شود. ما که در دهه ۶۰ می‌جنگیدیم، با بسیاری از سختی‌های امروز مواجه نبودیم و حتی شهادت برای رزمندگان آن دوران، در مقایسه با شرایط امروز، مسیری روشن‌تر بود.

شهردار تهران با یادآوری روحیه رزمندگان دوران دفاع مقدس تصریح کرد: آنان با وجود تحمل سختی‌های فراوان، خم به ابرو نمی‌آوردند و با نگاه به مأموریتی که بر عهده داشتند، مسیر خود را ادامه می‌دادند. امروز که به شرایط و دشواری‌هایی که آن انسان‌ها تحمل می‌کردند فکر می‌کنیم، عظمت روحیه و استقامت آنان بیشتر آشکار می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال مردم از طرح‌های حمایتی شهرداری تهران گفت: استقبال مردم از این طرح‌ها ادامه دارد و شهروندان هم برای ثبت‌نام و هم برای استفاده از خدمات و خریدهای پیش‌بینی‌شده مراجعه می‌کنند.

زاکانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای حمایت از خانواده‌ها و مادران و طرح «چشم روشنی» اظهار کرد: در این طرح، برای سال ۱۴۰۵ تولد ۳۳ هزار فرزند هدف‌گذاری شده است و اسامی مشمولان نیز اعلام شده است. تاکنون بیش از ۲۳ تا ۲۴ هزار نفر از مادران برای بهره‌مندی از این خدمات مراجعه کرده‌اند.

شهردار تهران همچنین با اشاره به محورهای حمایتی و خدماتی شهرداری گفت: موضوعاتی از جمله سلامت، مسکن و انرژی مورد توجه قرار گرفته و بسته‌های دیگری نیز در این زمینه پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه، با اشاره به اخبار و تحولات مربوط به جنگ، بر ضرورت آمادگی شهرداری تهران برای شرایط احتمالی تأکید کرد و گفت: شهرداری باید آمادگی لازم را داشته باشد تا در صورت وقوع هرگونه اتفاق، بتواند خدمات خود را به شهروندان ارائه دهد.

زاکانی همچنین در رابطه با رایگان بودن مترو برای شهروندان تهرانی تاکید کرد: تا زمانی که کشور در شرایط جنگی است، استفاده از مترو برای شهروندان رایگان خواهد بود.