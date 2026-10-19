محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: از امروز دوشنبه با افزایش ابر و وزش باد، احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان وجود دارد و این شرایط در روز سه‌شنبه نیز ادامه خواهد داشت.



وی افزود: امروز دوشنبه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات استان نیز احتمال بارش پراکنده وجود دارد.



این کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: روز سه‌شنبه آسمان استان در ابتدا قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی و در ارتفاعات بارش پراکنده دور از انتظار نیست.



ترابیان با اشاره به فعالیت موج ناپایدار جوی در روزهای آینده بیان کرد: روز چهارشنبه افزایش ابر، وزش باد و رگبار باران بخش‌های بیشتری از استان قم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



وی با بیان اینکه دمای هوا در این مدت روند کاهشی تدریجی خواهد داشت، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بیشینه دمای شهر قم روز دوشنبه به ۳۴ درجه و روز سه‌شنبه به ۳۳ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و کمینه دما در این دو روز ۱۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



ترابیان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته، پلنگ‌دره با ثبت دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان را داشت و مناطق جمکران و فدک با دمای ۳۵.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان در بعدازظهر بودند.