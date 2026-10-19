بیرجند میزبان مسابقات استعدادیابی بسکتبال پسران و دختران منطقه ۷ کشور

فرید فروزانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات استعدادهای برتر نونهالان کشور در بخش پسران و دختران به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می‌شود، اظهار کرد: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات، استعدادیابی تیم‌های ملی بسکتبال ۲۰۲۹ و ۲۰۳۲ است که به میزبانی استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها در منطقه ۷ کشور و از ۲۸ مهرماه تا اول آبان‌ماه با حضور استعدادهای بسکتبال استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

به گفته رئیس هیئت بسکتبال خراسان جنوبی، برگزاری این رویداد فرصتی بسیار ارزشمند برای شناسایی و ارزیابی استعدادهای برتر بسکتبال نونهالان و گامی مؤثر در مسیر پشتوانه‌سازی و پرورش نسل آینده بسکتبال کشور است.