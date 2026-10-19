به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «فلوریان فیلیپو» رهبر حزب میهن‌پرستان فرانسه در واکنش به ناآرامی‌ها و درگیری‌های اخیر در این کشور، خواستار کناره‌گیری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور از قدرت شد.

فیلیپو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، استعفای مکرون را برای پایان دادن به وضعیت کنونی ضروری دانست و خواستار احیای حاکمیت ملی در فرانسه شد.

وی همچنین مقام‌های فرانسوی را متهم کرد که طی سال‌های گذشته زمینه ورود گسترده مهاجران غیرقانونی به این کشور را فراهم کرده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فرانسه در روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و مشکلات اقتصادی بوده است. این تجمع‌ها در برخی شهرها به درگیری با نیروهای پلیس، تخریب اموال عمومی و خصوصی و بازداشت شماری از معترضان منجر شده است.

امانوئل مکرون نیز در واکنش به خشونت‌های اخیر، اقدامات تخریبی را محکوم کرده و بر لزوم تفکیک اعتراض‌های مسالمت‌آمیز از اقدامات خشونت‌آمیز تأکید کرده است.